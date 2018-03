Economía

Pensiones

Los pensionistas llaman a manifestarse el próximo sábado en Bilbao

Agencias | Redacción

12/03/2018

Asimismo, han expresado su desconfianza ante el pleno sobre las pensiones del próximo miércoles en el Congreso.

Los centenares de jubilados y pensionistas concentrados este lunes en Bilbao en demanda de unas pensiones dignas y públicas han expresado su desconfianza ante el pleno del próximo miércoles en el Congreso sobre este asunto y han llamado a "toda la población" para que secunde la manifestación del sábado en la capital vizcaína.

En la manifestación de hoy, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del niño Gabriel Cruz, se han exhibido carteles y pancartas que recordaban a los políticos que las pensiones "son un derecho, no una limosna".

Los asistentes han hecho un llamamiento a la participación en la manifestación, y han pedido expresamente que asistan gentes de todas las edades, principalmente jóvenes porque "nosotros nos vamos enseguida para el otro barrio, y ellos se quedan aquí".

Asimismo, han instado, micrófono en mano, al colectivo a estar "atentos" por si el pleno sobre las pensiones se reduce solo "a palabras y promesas", y han criticado que el Ejecutivo de "Mariano 'Corleone' ofrezca un aumento salarial del 1,75 % a los funcionarios frente al 0,25 de los pensionistas".

Foto: Iker Salgado.

También han criticado al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, por afirmar la semana pasada que no le gustaba que se concentraran todos los lunes ante el Ayuntamiento, porque esta institución no tiene nada que ver con las pensiones, y han explicado que se decidió hacer así porque muchos pueblos no tienen Delegación del Gobierno.

"Le invitamos al alcalde a que se concentre con nosotros; no vamos contra él, aunque parece que le molestamos. El Ayuntamiento es de todos los ciudadanos y nos concentraremos aquí hasta el final", han dicho.