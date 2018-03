Economía

Según 'Financial Times'

Euskadi es una de las 10 regiones del sur de Europa más atractivas para la inversión

eitb.eus

14/03/2018

Además, el 'Financial Times' ha reconocido la estrategia de atracción de inversión extranjera 'Invest in the Basque Country' como una de las 10 mejores de las regiones de tamaño medio de toda Europa.

Imagen de archivo: EiTB Imagen de archivo: EiTB

Un ranking de ciudades y regiones del grupo editorial británico Financial Times ha situado a Euskadi entre las 10 regiones europeas más atractivas del sur de Europa para la inversión extranjera, según ha informado Grupo SPRI en una nota. Además, se ha reconocido la estrategia de atracción de inversión extranjera 'Invest in the Basque Country' como una de las 10 mejores de las regiones de tamaño medio de toda Europa. El periódico británico realiza este estudio cada dos años. En su anterior edición, Euskadi resulto ganadora en el ranking como mejor región europea de tamaño medio en conectividad. La inversión extranjera se ha duplicado en seis años El atractivo de Euskadi ha crecido en estos últimos años, duplicándose la inversión extranjera directa en estos últimos seis años, pasando de un flujo de capital de 2.980 millones de euros (2006-2011) a 6.565 millones de euros (2012 a 2016), según explica SPRI. Las empresas de capital extranjero en Euskadi suponen un 13% del PIB y más de 52.000 empleos. La actividad del Área de Invest in the Basque Country de SPRI ha contribuido a estas cifras. En este último periodo 2014-2017 ha gestionado 216 proyectos, de los cuales han terminado con éxito 62 proyectos que suponen una inversión de 334,5 millones de euros y generación de 1.329 empleos nuevos y el mantenimiento de 2.637 empleos, ha añadido.

Comentarios