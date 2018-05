Sindicatos y Educación llegan a un preacuerdo sobre las condiciones laborales

Economía

14/05/2018

El Departamento de Educación ha firmado con Steilas, LAB, CCOO y UGT un preacuerdo del que se ha descolgado ELA, que percibe en él "carencias importantes".

El Departamento de Educación ha firmado hoy con Steilas, LAB, CCOO y UGT un preacuerdo sobre las condiciones laborales de los docentes -del que se ha descolgado ELA- con compromisos para dar más estabilidad a la plantilla, reducir en un 10% la interinidad y cubrir las bajas desde el primer día.

Sindicatos y Educación han negociado hoy en Vitoria-Gasteiz durante dos horas y media los detalles de un acuerdo que, después de meses de conversaciones, ha satisfecho a ambas partes, salvo a ELA que percibe en él "carencias importantes".

El resto de sindicatos sin embargo lo ven positivo, aunque advierten de que se trata de un "punto de partida" para fijar de manera definitiva las condiciones laborales de los docentes.

En él se recogen compromisos en cuatro grandes bloques: empleo, interinidad y estabilidad; sustituciones; plantillas de personal de los centros, y condiciones laborales de los docentes.

Así, con el objetivo de reducir la temporalidad del 27% al 17% y dar estabilidad a 2.500 interinos se incluyen diversas medidas como la posibilidad de ocupar la misma plaza hasta su cobertura mediante OPE.

En este terreno, Educación se compromete a convocar OPE con un mínimo de 5.000 plazas hasta el año 2020.

El acuerdo también recoge la cobertura de las bajas desde el primer día en todas las etapas educativas, el incremento de la plantilla en las aulas de tres años con una ratio superior a 20 niños y la reducción de la jornada lectiva en función de la edad.

Asimismo se dotará de más profesorado a los 140 centros que estén en peor situación en función de un 'Índice de Necesidades Educativas' que, entre otros factores, ponderará los resultados académicos, el índice socioeconómico de las familias, el número de repetidores y la estabilidad del profesorados, según ha explicado la consejera de Educación, Cristina Uriarte.

Uriarte: "Mejora las condiciones del profesorado y redunda en todo el sistema educativo"

En rueda de prensa al término de la Mesa de Educación, la consejera ha valorado este "buen acuerdo" que "mejora las condiciones del profesorado y redunda en todo el sistema educativo".

"Hemos demostrado que el diálogo era posible", se ha felicitado Uriarte, al tiempo que ha añadido: "Nos ha costado pero ha merecido la pena".

En esta misma línea se ha expresado la viceconsejera Olatz Garamendi, quien se ha referido al "mucho trabajo" que hay tras el acuerdo suscrito hoy, que se ha "debatido hasta el último minuto".

El representante de Steilas Aitor Idigoras se ha referido al documento como un "preacuerdo importante que marca el camino de futuras negociaciones" que deberán servir para "lograr un acuerdo global que recoja todas las lagunas que han quedado en el tintero".

LAB: "Es un punto de partida para negociar nuevos convenios"

Aitor Núñez (LAB) ha coincidido en que el texto suscrito hoy es "un punto de partida para negociar nuevos convenios" y ha considerado que ha sido posible por las movilizaciones que han protagonizado los profesores.

En la misma línea Pablo García de Vicuña (CCOO) ha avisado de que "esto no ha hecho más que empezar" porque parte de sus reivindicaciones "no están al 100 %" en el acuerdo.

Joseba Ander Muñoz, de UGT, ha coincidido en que "ahora hay que poner encima de la mesa" los "flecos" que han quedado fuera, al tiempo que ha valorado que el "acuerdo-base" cuenta con el respaldo del 80 % de la representación sindical.

ELA, la central disconforme, ha criticado que el "preacuerdo" deja "contenidos sin atar" para ser abordados en futuras reuniones y ha denunciado "carencias importantes", como que "no se garantizan las bajas desde el primer día, no se incluyen medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido y no se habla de la prima por jubilación", ha explicado su representante Miren Zubizarreta.

