Los centros privados concertados viven hoy la primera jornada de huelga

Agencias | Redacción

15/05/2018

Los sindicatos justifican los paros "ante la falta de respuesta por parte de las patronales". Los centros también harán huelga mañana miércoles.

Los centros privados de Iniciativa Social del País Vasco viven hoy la primera jornada de huelga, que se prolongará hasta mañana, 16 de mayo. Los paros fueron convocados por los sindicatos con representación en el sector ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT.

Los sindicatos han justificado los paros "ante la falta de respuesta por parte de las patronales Kristau Eskola, AICE, Ikasgiltza y Centros Diocesanos a nuestras reivindicaciones y tras constatar el respaldo mayoritario de las trabajadoras a la huelga del pasado día 20 de marzo".

Entre las reivindicaciones están las horas complementarias, la situación de los colectivos más precarios como son las especialistas de apoyo educativo y las trabajadoras del primer ciclo de Infantil, la necesidad de un plan para el mantenimiento del empleo y la paulatina recuperación del poder adquisitivo perdido.

Según los sindicatos, por el momento no han tenido respuesta por la parte patronal, "que continúa eludiendo sus obligaciones y difundiendo información tóxica. No es cierto que nuestras peticiones pongan en peligro la viabilidad de los centros, e incluso alguna de ellas no tiene costo económico alguno".

Tras las dos jornadas de paro de mayo, los sindicatos han advertido de que de no darse un cambio en la situación intensificarán las movilizaciones ya en el próximo curso, con nuevas convocatorias que "supondrán un salto cuantitativo importante".