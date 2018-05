Economía

LAB acusa a ELA de buscar su 'desgaste' y no ser 'honesto' con los trabajadores

Agencias | Redacción

17/05/2018

"¿Qué supone desmovilizar? ¿no dar la razón a ELA en un conflicto?", se ha preguntado el representante del área de servicios públicos de LAB, Gorka Berasategi.

LAB ha defendido hoy los acuerdos con el Gobierno Vasco en la enseñanza pública no universitaria tras varias huelgas y ha acusado a ELA, crítico con ellos, de buscar el "desgaste" de la central abertzale firmante y no haber sido "honesto" con ella y con los trabajadores del sector porque "tenía decidido" que no iba a haber "ningún acuerdo en la mesa de educación" sin decírselo a la plantilla.

Estas acusaciones llegan después de que el miércoles ELA considerase que si hubieran continuado las huelgas en el sector se habría logrado un mejor acuerdo que el alcanzado y acusase a LAB de "trabajar la desmovilización" de los trabajadores cuando éstos tenían intención de seguir movilizándose.

En conferencia de prensa en Bilbao, el representante del área de servicios públicos de LAB, Gorka Berasategi, ha replicado que ELA ha mantenido unas posiciones "maximalistas" y "ha utilizado el conflicto en Educación para poner en valor unos intereses que van más allá de los intereses de los trabajadores" del sector.

"¿Qué supone desmovilizar? ¿no dar la razón a ELA en un conflicto?", se ha preguntado el sindicalista, quien ha considerado que uno de los objetivos de ELA ha sido "desgastar" a LAB, sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria vasca.