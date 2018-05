Economía

Miles pensionistas se manifiestan para reclamar unas 'pensiones dignas'

Agencias | Redacción

26/05/2018

Las calles de Vitoria, Eibar y Alsasua se han llenado de manifestantes este mediodía. Por la tarde, hay convocadas movilizaciones en Bilbao, Pamplona y San Sebastián.

Alrededor de 4.000 personas, según datos provisionales facilitados por la Policía Local, han vuelto hoy a las calles de Vitoria para reclamar pensiones dignas, como mínimo de 1.080 euros, y han proferido consignas principalmente contra el PP y el PNV. También se han movilizado en Eibar y Alsasua.

La marcha de la capital alavesa se ha celebrado después de que el pasado miércoles el Congreso aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que incluyen, como consecuencia de un pacto entre el PP y el PNV, la subida de las pensiones del 1,6 % para este año y una revalorización en 2019 según el IPC, además del retraso hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

Tras una pancarta en la que se leía "Pentsio publiko duinak. Pensiones públicas dignas", la manifestación, en su mayoría integrada por jubilados y pensionistas, ha arrancado en la explanada del museo Artium y ha concluido en el parque de La Florida. Así ha informado Radio Vitoria en su cuenta de Twitter:

Durante el recorrido se han sucedido los gritos de protesta contra varios partidos políticos, principalmente contra el PP y el PNV, y se han coreado frases como "Fuera ladrones de las instituciones", "Con menos de 1.080 no me dan las cuentas" y "Si esto no se arregla, caña caña caña".

El portavoz de las plataformas alavesas, Juan Antonio Armentia, ha defendido el blindaje de las pensiones en el Pacto de Toledo, ha reclamado que se desliguen las subidas del IPC de negociaciones presupuestarias coyunturales como la del PNV y el PP y ha opinado que las pensiones deben sufragarse con las cotizaciones y complementarlas con las cuentas públicas estatales.

Al concluir la marcha se ha leído un manifiesto en el que han criticado que con el acuerdo del PP y PNV no se recupera el poder adquisitivo de las pensiones perdidas desde el año 2013 y han lamentado que no se haya reconocido una pensión mínima de 1.080 euros ni se haya derogado el factor de sostenibilidad.