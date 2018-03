Internacional

Perú

Kuczynski dimite por el escándalo de Odebrecht, pero insiste en su 'honestidad'

agencias | redacción

22/03/2018

El presidente presenta su dimisión la víspera de la segunda moción de censura en año y medio de mandato. La constructora brasileña dice que dio 4,8 millones a empresas relacionadas con Kuczinski.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha dimitido este miércoles en un discurso a la nación pronunciado un día antes de que el Congreso votara una moción de censura en su contra, la segunda en pocos meses, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia de la República", ha dicho en un mensaje transmitido en directo desde su residencia privada.

Kuczynski ha esgrimido que no quiere ser "un escollo para que la nación encuentre una salida hacia la unidad y la armonía que tanto necesita". "No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos", ha enfatizado.

Sobre el futuro inmediato, se ha limitado a decir que "habrá una transición constitucionalmente ordenada". Conforme a la Carta Magna, el vicepresidente, Martín Vizcarra, asumirá el cargo y permanecerá en él hasta que expire el actual mandato presidencial, en 2021. No obstante, antes podrían convocarse elecciones anticipadas.

Los acontecimientos se han precipitado por la publicación de unos vídeos difundidos en las últimas horas por Fuerza Popular en los que supuestos emisarios del Gobierno ofrecen dinero y obras públicas en sus regiones a los diputados del partido opositor a cambio de que voten en contra de la moción de censura que estaba prevista para el jueves.

En lo tocante a Perú, Odebrecht reveló que dio 4,8 millones de dólares a consultoras relacionadas con Kuczynski. Una de ellas, Westfield Capital, recibió más de 780.000 dólares entre 2004 y 2007, incluyendo 60.000 dólares en los años en los que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del Gobierno del presidente Alejandro Toledo.

Estas acusaciones llevaron a la oposición a impulsar una moción de censura el pasado 22 de diciembre a la que Kuczynski sobrevivió.

Kuczynski ha aprovechado para defender nuevamente su "honestidad" y la de su equipo de Gobierno. "He trabajado durante 60 años de mi vida con total honestidad (...) Rechazo todas esas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo", ha espetado.