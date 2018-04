Una fallecida y varios heridos en un tiroteo en la sede de Youtube en California

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas después de que una mujer armada haya irrumpido en la sede central de la empresa YouTube en San Bruno, California, según ha informado medios de comunicación estadounidenses citando fuentes policiales.

La fallecida sería la autora de los disparos, que se habría suicidado.

La cadena CBS San Francisco ha asegurado que varias personas han sido trasladadas a hospitales para ser atendidas por este incidente, aunque no precisaron el número ni la gravedad de su estado.

Las autoridades consideran que no se trata de un atentado terrorista. La principal hipótesis apunta a un caso de violencia doméstica o laboral.

Google, compañía que es dueña de YouTube, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en referencia a esta situación: "Estamos en coordinación con las autoridades y proporcionaremos información oficial de Google y YouTube cuando esté disponible".

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.