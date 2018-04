Una mujer irrumpe en la sede de Youtube, hiere a tres personas y se suicida

Una persona ha muerto y tres han resultado heridas después de que una mujer armada haya irrumpido en la sede central de la empresa YouTube en San Bruno (California), disparando a varias personas, según ha informado medios de comunicación estadounidenses citando fuentes policiales.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que la mujer se llama Nasim Aghdam y es la responsable del tiroteo.

Medios locales informaron de que la investigación sobre el suceso que tuvo lugar en San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco, se encuentra en su primera fase por lo que no está aún claro cuál fue el motivo detrás del tiroteo.

En un primer momento se barajó que pudiera deberse a una disputa doméstica, aunque a última hora de la tarde se descubrió que Nasim Aghdam tiene una página web en la que se quejó en varias ocasiones de que YouTube presuntamente bloqueó y censuró sus vídeos.

Según el razonamiento de la sospechosa, eso hizo que dejara de ganar dinero por el contenido que alojaba en esta plataforma audiovisual.

"¡YouTube filtró mis canales para evitar que consigan visionados!", dijo Nasim Aghdam en su web, en la que aparecen diferentes fotografías y vídeos, así como varios mensajes a favor del veganismo.

La cadena CBS San Francisco ha asegurado que varias personas han sido trasladadas a hospitales para ser atendidas por este incidente, aunque no precisaron el número ni la gravedad de su estado.

Google, compañía que es dueña de YouTube, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en referencia a esta situación: "Estamos en coordinación con las autoridades y proporcionaremos información oficial de Google y YouTube cuando esté disponible".

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.