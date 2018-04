Al menos 2 muertos y 20 heridos en un atropello masivo en la ciudad de Münster

Varias personas han muerto este sábado en la ciudad alemana de Münster (oeste del país), en un atropello masivo realizado con una furgoneta.



La Policía de Münster ha confirmado que dos personas han muerto y 20 han resultado heridas en el atropello. Entre los heridos hay seis personas que se encontrarían en estado crítico.

El responsable se ha suicidado de un disparo.

Según la Policía, el autor ha empleado una furgoneta para arrollar a los transeúntes y comensales en las inmediaciones del restaurante Kiepenkerl, un lugar popular entre los locales y turistas en el centro del casco antiguo de la ciudad de 310.000 habitantes en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

Picture from #Munster - where a small van has driven into a crowd of people. AFP reporting "several dead". pic.twitter.com/E2sFZgt3UD