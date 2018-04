México y UE alcanzan un principio de acuerdo para el Tratado de Libre Comercio

La Unión Europea (UE) y México han cerrado este sábado un pacto que moderniza el tratado comercial entre las partes y hará que casi todos los bienes intercambiados queden libres de impuestos, informó hoy la Comisión Europea.

"Hoy hemos concluido un pacto con México. Un moderno y completo acuerdo de libre comercio, en menos de dos años. Bueno para nuestros consumidores y empresas. La UE y México son socios para un comercio sostenible y basado en las normas", dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, en Twitter.

