Entre ocho y diez muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

Entre ocho y diez personas han muerto hoy y varias han resultado heridas, entre ellas un policía, por un tiroteo registrado hoy en un instituto de Santa Fe, en el sureste de Texas (EE. UU.), ha informado el Houston Chronicle citando fuentes oficiales.

El sheriff del condado de Harris, en el que se encuentra Santa Fe, Ed González, ha informado en su cuenta de Twitter que "la información aún es preliminar, pero hay varios muertos debido al tiroteo".

González ha revelado también que los heridos están siendo tratados por los servicios sanitarios, sin ofrecer más detalles.

El autor es un estudiante de 17 años del propio instituto, que ya se encuentra detenido, según ha confirmado González. Además, ha asegurado que hay otra persona que está siendo interrogada en relación al suceso, aunque no ha aclarado el motivo.

Varios estudiantes han asegurado que oyeron en primer lugar explosiones y que un profesor activó la alarma de incendios para dar la alerta, momento en el que los alumnos salieron corriendo del edificio y el presunto autor abrió fuego contra ellos.

Además, los equipos de artificieros de la Policía están registrando la escuela en búsqueda de artefactos explosivos que pudieran estar escondidos, ya que el detenido ha amenazado con dejar bombas en el lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a la comunidad en un escueto mensaje de Twitter. "Disparos en una escuela en Texas. Los primeros informes no son positivos. ¡Dios bendiga a todos!", ha escrito Trump.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!