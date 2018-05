Internacional

Elecciones del 20 de mayo

Maduro gana las presidenciales de Venezuela con casi seis millones de votos

agencias

21/05/2018

El recién reelegido presidente ha hecho un llamamiento al diálogo con el resto de políticos. Falcón ha dicho que no reconoce los resultados y ha pedido repetir los comicios.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, ha anunciado que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha sido reelegido en su cargo con 5.823.728 votos.

Su principal adversario, Henri Falcón, ha obtenido 1.820.552 votos, mientras que el candidato Javier Bertucci ha logrado 925.042 votos y Reinaldo Quijada 34.614.

Lucena ha dicho que estos resultados se dan "con el 42,6 % de transmisión, con una participación del 46,01 % y una proyección al 48 % de participación" y "con un total de 8.603.936 votos validos".

Maduro, después de conocer los resultados, ha convocado a los tres candidatos derrotados y a los líderes promotores de la abstención a un diálogo para atender las diferencias y hacer frente a la crisis del país.

La democracia es el camino y hoy se lo han demostrado al mundo. La de hoy ha sido una jornada histórica para nuestro país. Soy y seré Presidente de todos y cada uno de los venezolanos. Sepan que todos cuentan conmigo. #GanóVenezuela pic.twitter.com/59JZdoqUmf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 21 de mayo de 2018

"A Henri Falcón, a Javier Bertucci (...) a todos los líderes de la oposición que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, los invito aquí y asumo la responsabilidad de este llamado", ha dicho Maduro desde las afueras del palacio de Miraflores, frente a centenares de simpatizantes.

El presidente ha repudiado la posición de su principal adversario Henri Falcón que ha dicho desconocer el proceso y ha exigido que se celebren nuevas elecciones.

"No se había visto nunca en la vida que un candidato desconociera los resultados, sin que los resultados se hubieran dado, parece que no hay honor, no hay que buscar mucho de honor y de moral en filas opositoras", ha indicado.

Es obligatorio para nosotros denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Por eso este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones. — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 de mayo de 2018

Poco antes del anuncio, Henri Falcón ha dicho desconocer los resultados de las presidenciales por las reiteradas violaciones a los acuerdos preelectorares por parte de Maduro y ha exigido que el proceso se repita este mismo año.

"El proceso tiene serios cuestionamientos de nuestra parte (...) y sin duda alguna el proceso carece de legitimidad y nosotros desconocemos este proceso electoral categóricamente", ha dicho en una rueda de prensa ofrecida antes de que se conocieran los resultados.

"No reconocemos este proceso electoral como válido", dicho, y ha pedido que los comicios se repitan en octubre.