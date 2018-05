Internacional

Cumbre EEUU-Corea del Norte

Trump abre la puerta a aplazar la cumbre con Kim Jong-un

23/05/2018

El presidente estadounidense quiere que se den "ciertas condiciones" que está negociando y que sin las cuales no harán la reunión. El encuentro está fijando en principio para el 12 de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que los preparativos de cara a su cumbre entre Trump y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, siguen en marcha, si bien ha apuntado que podría haber un aplazamiento.

"Estamos avanzando, y veremos qué pasa. Hay ciertas condiciones que queremos y creo que las lograremos. Si no, no tendremos la reunión", ha manifestado, antes de adelantar que "si no tiene lugar, quizá ocurra más tarde, en otro momento".

"Francamente, existe la posibilidad de que sea una gran reunión para Corea del Norte y un gran encuentro para el mundo. Tenga lugar o no, se sabrá muy pronto, pero estamos hablando", ha zanjado.

El mandatario ha dicho antes de reunirse con su homólogo surcoreano, Moon Jae In, que su exigencia de que Pionyang debe desnuclearizarse de cara a mantener el encuentro, previsto para el 12 de junio en Singapur.

Moon ha destacado la importancia de dicha cumbre y ha reconocido que, si bien existe "escepticismo" en Estados Unidos sobre si derivará en la desnuclearización de la península, "puede que nunca haya ningún avance en la Historia si se permanece escéptico y se espera el fracaso únicamente porque se ha fracasado con anterioridad".

En otro orden de cosas, el presidente surcoreano ha dicho que espera que el diálogo entre Seúl y Pionyang se retome una vez finalicen las maniobras conjuntas con Washington, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Pionyang ha amenazado con cancelar el encuentro fijado para el 12 de junio en Singapur si Washington no cesa en sus reclamaciones de una desnuclearización unilateral. La Administración norteamericana, sin embargo, no ha dado muestras de cambiar su actual mensaje.