15 heridos tras la explosión de una bomba en un restaurante de Toronto

Dos hombres han colocado una bomba en un restaurante de Mississauga, en Canadá, dejando quince heridos. Los sospechosos, aún sin identificar, han conseguido huir, según han informado las autoridades.

Tres de los quince heridos, todos hospitalizados, están en estado crítico.

El artefacto ha explotado a las 22:30 del jueves (4:30 del viernes en Euskal Herria). Hasta el momento, nadie ha reivindicado el ataque.

La policía ha mostrado una fotografía de los dos sospechosos encapuchados en Twitter, entrando en el establecimiento. Uno de ellos lleva un objeto.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6