Irlanda dice 'sí' en el referéndum sobre la reforma del aborto

Irlanda ha aceptado reformar la Constitución para liberalizar la legislación vigente, una de las más restrictivas y controvertidas de Europa, en el referéndum sobre el aborto celebrado ayer, en la que la alta participación ha resultado clave para la rotunda victoria del "sí", según los sondeos.

Aunque el recuento oficial comienza hoy sábado a las 08:00 horas, dos encuestas efectuadas a pie de urna por la cadena pública RTE y el diario Irish Times indican que una "abrumadora mayoría" ha tomado una decisión que los medios califican de "histórica".

Ambos sugieren que el 69 % y el 68 %, respectivamente, habrían respaldado la propuesta del Gobierno del partido Fine Gael, cuya reforma abriría la puerta a las terminaciones del embarazo sin restricciones durante las primeras doce semanas de gestación.

El ministro de Sanidad, el democristiano Simon Harris -uno de los grandes impulsores del cambio-, recibió con cautela las cifras, aunque confió en que mañana se levantará "en un país más compasivo, más bondadoso y respetuoso", según escribió en Twitter.

¿ will sleep tonight in the hope of waking up to a country that is more compassionate, more caring and more respectful. It has been an honour to be on this journey with you and to work #togetherforyes . See you all tomorrow!