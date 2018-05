EE.UU y Corea del Norte se reúnen en la frontera entre las dos Coreas

Una delegación estadounidense se reunió ayer, domingo, con una delegación norcoreana en la localidad de Panmunjom, en la zona desmilitarizada de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, según ha informado el Departamento de Estado estadounidense.

Las dos delegaciones han abordado las posibilidades de recuperar la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, según ha explicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"Una delegación de Estados Unidos está manteniendo conversaciones con responsables norcoreanos en Panmunjom. Seguimos preparando una reunión entre el presidente y el líder norcoreano, Kim Jong Un", ha explicado.

Trump ha informado del encuentro a través de su cuenta en Twitter. "Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para preparar la Cumbre entre Kim Jong Un y yo mismo", ha explicado.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!