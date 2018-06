Internacional

Corea del Norte

Trump se reunirá finalmente con Kim Jong Un

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/06/2018

El presidente estadounidense ha confirmado que el próximo 12 de junio se reunirá con el líder de Corea del Norte en Singapur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que finalmente se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, el 12 de junio en Singapur.

El mandatario ha resaltado que "las relaciones están siendo construidas" y ha descrito estos avances como "algo muy positivo". "Creo que probablemente va a ser, en último término, un proceso muy exitoso", ha sostenido.

El anuncio ha llegado después de la reunión que ha mantenido con Kim Yong Chol, vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y enviado de Pyongyang, quien le ha entregado una carta del líder del país asiático.

Trump ha manifestado que la misiva "es una carta muy amable", si bien tras ser preguntado por su contenido exacto ha reconocido que aún no la ha abierto, aunque ha adelantado que podría entregarla a los medios para que vean su contenido.

"No la he abierto a propósito. Le pregunté si quería que la abriera y me dijo: 'Puede leerla más tarde'. Quizá me espera una gran sorpresa", ha bromeado.

Pese a ello, ha resaltado que su encuentro con Kim Yong Chol es "un buen inicio" y ha manifestado que "cree" que Corea del Norte "quiere" desnuclearizarse. "Sé que quieren eso. Quieren desarrollarse como país", ha añadido.