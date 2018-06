Internacional

Iba a jugarse el sábado

Argentina suspende el amistoso contra Israel en Jerusalén por las protestas

AGENCIAS

06/06/2018

"Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas", ha dicho un cargo de la AFA.

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció este martes que se suspendió el amistoso que iban a jugar la Albiceleste e Israel en Jerusalén este sábado.

"Me parece bien que se haya suspendido el partido de la Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas", dijo Moyano a Radio 10 en medio de los rumores que daban por cancelado el partido. La AFA todavía no ha anunció oficialmente la suspensión.

"Venir a Jerusalén en este momento en el que todo el mundo está enfadado con lo que ha hecho Trump (trasladar a Jerusalén la Embajada de EE. UU. de Tel Aviv) es muy grave", dijo a Efe este martes la directora del Departamento Internacional de la Federación Palestina de Fútbol, Susan Shalabi.

Distintas organizaciones se manifestaron en contra de este amistoso tanto en Argentina como en España, donde se entrena la Albiceleste a la espera del Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.

Horas antes de conocerse la noticia de la suspensión, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo en rueda de prensa que "no se puede mezclar" el amistoso con el conflicto que ese país mantiene con Palestina.

Argentina, a favor del diálogo y las fronteras del '67

El Gobierno argentino ha dicho, después de que se cancelara el amistoso, que no participa en la elección de la sedes donde juega la selección y ha reiterado su "posición histórica" en pro del diálogo palestino-israelí.

"La Argentina reconoce el derecho irrevocable del Estado de Israel de vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas", han remarcado desde la Cancillería.

A su vez, han agregado que de igual forma el país reconoce "el derecho inalienable del pueblo palestino a constituir un Estado libre, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociaciones".