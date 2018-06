Internacional

Inmigración

Italia cierra sus puertos a los barcos de rescate de personas migrantes

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/06/2018

El ministro del Interior italiano ha confirmado que no dejará entrar al barco 'Aquarius', que transporta a 600 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, entre ellas 11 niños y siete embarazadas.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha confirmado este domingo el cierre de los puertos italianos al barco de rescate de personas en el Mediterráneo 'Aquarius', argumentando que está siguiendo el ejemplo de otros países europeos, España entre ellos, para combatir "el tráfico humano".

"Francia está devolviendo a la gente en la frontera, España defiende con armas su frontera, Malta no acepta a nadie. Desde hoy, Italia también va a empezar a decir 'no' al tráfico de personas, y 'no' a la inmigración ilegal", ha escrito en Facebook.

Salvini también ha usado Twitter para argumentar su postura. "Mi objetivo es el de garantizar una vida pacífica a los jóvenes de África y a los niños de Italia", ha escrito, antes de emplear la etiqueta "Cerraremos los puertos".

El barco de salvamento 'Aquarius' ahora mismo transporta más de 600 inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo, entre ellas 11 niños y siete mujeres embarazadas.

Salvini ha avisado a la tripulación del barco que dejen a la gente en los puertos de Malta, pero el Gobierno maltés ha dicho que no es "la autoridad coordinadora responsable del caso" del buque Aquarius, según ha informado un portavoz del Gobierno de La Valletta citado por el diario 'Malta Today'.

Críticas de las ONGs

La ONG Médicos sin Fronteras ha lamentado la decisión tomada por el Gobierno italiano. "MSF quiere expresar su preocupación de que, una vez más, la política se antepone a las vidas de la gente", ha lamentado la organización, una de las coordinadoras del barco que gestiona SOS Mediterranée.

"La prioridad", recomienda MSF en su cuenta de Twitter, "es el bienestar y la seguridad de la gente que está a bordo", en relación a los inmigrantes que esperan, junto a la tripulación del 'Aquarius', atracar en puerto seguro.

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que procedan a la "designación de un puerto seguro en la costa española" para acoger a los 600 inmigrantes del 'Aquarius'.

"Pedimos al Gobierno de España que designe un puerto seguro y muestre así a Europa que no todos en el Mediterráneo están dispuestos a abandonar los Derechos Humanos", ha señalado a través de un comunicado el presidente de la ONG, Daniel Méndez.