Las delegaciones de EEUU y Corea del Norte se reúnen en Singapur de cara a la cumbre

La delegación norcoreana se ha reunido este lunes con el equipo estadounidense, encabezado por el exembajador de Estados Unidos en Corea del Sur Sung Kim, un día antes del comienzo de la cumbre entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para mañana, 12 de junio.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha destacado que Estados Unidos continúa "comprometido con la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península de Corea".

"Estoy orgulloso de mi equipo del Departamento de Estado, que se reúne con la delegación norcoreana hoy en Singapur", ha indicado Pompeo en su cuenta de Twitter poco antes de que comenzara el encuentro.

Pompeo ha calificado de "sustancial y detallada" la reunión entre Sung, actual embajador del país en Filipinas, y los altos cargos norcoreanos en la ciudad-estado, que se muestra como ejemplo de neutralidad en tiempos convulsos.

