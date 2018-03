Política

PSE-EE

Mendia: 'Los socialistas no estamos condenados a la parálisis del Gobierno de Rajoy'

Agencias | Redacción

10/03/2018

La secretaria general del PSE-EE ha criticado al Ejecutivo del PP en un acto del partido en Errenteria, donde también ha participado el secretario de organización del PSOE.

La secretaria general del PSE-EE Idoia Mendia se ha referido en un acto del partido esta mañana en Errenteria a las "preocupaciones" de su formación, en materia de salud, educación o con los pensionistas. "Es a lo que nos dedicamos los socialistas. A demostrar que no estamos condenados a la resignación y la parálisis a las que nos quiere empujar el Gobierno de Rajoy", ha señalado.

Mendia ha arremetido contra el Gobierno del PP, que deja "rastro" de "más desigualdad, más empobrecimiento, menos derechos" mientras el PSOE se "empeña en ofrecer un futuro de mayor igualdad, mayor solidaridad y mayor justicia social".

"Es eso lo que nos está pidiendo la gente, es por lo que están saliendo a las calles. Rajoy obliga a volver a protestar a quienes hace 40 años ya se pelearon por los derechos de todos", ha descrito.

Por ello, cree que es preciso "un proyecto renovado en el que quepan todos" y ha advertido de que los socialistas "tienen propuestas, ganas de contrastarlas, y voluntad de acordarlas".

José Luis Ábalos critica la situación "insostenible del PP"

El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, también presente en el acto, ha advertido de que la situación del PP es "insostenible" y no puede "permanecer en el Gobierno para no gobernar, pero "el recambio" que constituye Ciudadanos "casi da más miedo". Además, ha avisado a Podemos de que "los discursos sobre la crisis ya no sirven" y le ha reprochado que su idea de España "es ninguna".

Por otra parte, Ábalos se ha referido a las manifestaciones del 8 de marzo que "han venido a desmentir la propaganda" de quienes "quieren instalar en la resignación" y "tratan de enmascarar todos los daños producidos por la derecha".