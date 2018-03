PP, PSOE y C's tumban la reforma que posibilitaría juzgar los crímenes franquistas

Política

21/03/2018

Los partidos que han rechazado la reforma de la Ley de Amnistía ha asegurado que sería 'imposible sentar en el banquillo a los responsables porque la Constitución prohíbe la retroactividad'.

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes tomar en consideración la reforma de la Ley de Amnistía de 1977 que abría la puerta a que se juzgaran en España los crímenes del franquismo, una iniciativa impulsada por Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias. La iniciativa ha sido rechazada con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria.

En concreto, la reforma que planteaban estos grupos consistía en la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 9 de la ley para dejar claro que las disposiciones contenidas en la norma "no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos".

Durante el debate, PP, PSOE y Ciudadanos defendieron que la irretroactividad que establece la Constitución haría imposible sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes franquistas, aun reformando la Ley de Memoria. Además, acusaron a los promotores de esta iniciativa de pretender "tergiversar" y "reescribir la historia" y de "demoler" una de las normas que fue "pilar" de la Transición.

Además, pusieron pegas jurídicas a la iniciativa, incidiendo en que no tendría efectividad porque la Constitución prohíbe la retroactividad. "Si derogáramos la ley, no pasaría nada", resumió el popular Lorenzo Torres, quien también apuntó que muchos de los posibles responsables de los crímenes que se pretende buscar tendrían ahora más de 90 años y los delitos estarían "prescritos".

Defensa de la reforma

En defensa de la iniciativa, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz denunció que la Ley de Amnistía se convirtió en un “escudo” para no investigar los crímenes del franquismo, delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, proclamó su "indignación" y su "profunda tristeza" por la negativa del PSOE a aceptar la tramitación de la reforma porque si, como se teme, PP y Ciudadanos suman mayoría absoluta tras las próximas elecciones, ya no quedará "ninguna esperanza" para las víctimas porque se cerrarán todas las puertas para que se juzguen los crímenes franquistas. "No quedará ni un solo resquicio para que podamos asumir ese debate y la desesperanza cundirá", apuntó.

También se refirió a los cientos de miles de víctimas que siguen en fosas comunes la diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia. "¿Se va a seguir apoyando la impunidad y echando más tierra sobre las fosas o se va a contribuir a cambiar las cosas?", dijo los socialistas.

Por último, el peneuvista Joseba Agirretxea instó a los que se oponen a la tramitación a decir si los crímenes del franquismo son o no delitos y si no deben ser perseguidos porque, a su juicio esto es una "asignatura pendiente" de la democracia. Además, recalcó que la Ley de Amnistía no se hizo "en total libertad" con las "amenazas veladas" del ruido de sables.