Política

PAZ EN EUSKAL HERRIA

El Foro Social 'comprende' que el monolito del desarme pueda causar 'revictimización'

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/04/2018

Ha lamentado que no haya sido entendido como un elemento de memoria y convivencia. Además, ha asegurado que la desaparición de ETA se producirá en cuestión de semanas.

El representante del Foro Social Permanente, Agus Hernán, ha dicho "comprender" que el monolito por el desarme de ETA (Arbolaren Egia), que se inauguró este pasado domingo en Baiona, pueda generar entre las víctimas un sentimiento de "revictimización", cuando el objetivo del artista era hacer "una aportación a la convivencia y a la paz".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao para dar a conocer la celebración de la jornada 'Hitzorduak' sobre "El desarme, desmovilización y reintegración (DDR) aplicado al casco vasco: viabilidad y oportunidad", Hernán se ha referido a la instalación de este monolito, que, según ha remarcado, fue decisión del Ayuntamiento de Baiona "tomada por mayoría transversal", de forma que "reúne a todos los partidos".

Tras asegurar que "comprendemos que entre algunas organizaciones de víctimas" la instalación de esta escultura "puede generar lo que se denomina un revictimización", Hernán ha destacado que, "tal y como dijeron ayer el propio alcalde de Baiona, los Artesanos de la Paz y Bake Bidea", esta iniciativa se lleva a cabo "desde una perspectiva de aportación a la paz y de memoria sin olvido", para que "este país recuerde lo que hemos vivido en las últimas décadas".

Asimismo, ha defendido la "libertad de creación del propio artista". En ese sentido, ha señalado que el autor de la escultura, Koldobika Jauregi, "ha sido muy claro" al explicar que ha creado esta obra como "una aportación a la convivencia y a la paz", pero "no ha sido así percibido por algunos sectores, y lo lamentamos". "Nos hubiera gustado que esa escultura generara mayor consenso en Hegoalde, porque en Iparralde ha generado consenso, y lamentamos que se haya generado esta polémica", ha manifestado.

Por otra parte, ha asegurado que la desaparición de ETA se producirá en cuestión de semanas y que entonces habrá que abordar la reintegración de los presos.

Jornada sobre el DDR el 11 de abril en Donostia / San Sebastián

El Foro Social Permanente ha presentado este lunes la jornada Hitzorduak "El DDR (Desarme, Desmovilización, Reintegración) aplicado al caso vasco; viabilidad y oportunidad" que se celebrará el miércoles 11 de abril en Donostia / San Sebastián.

En un comunicado, el Foro Social Permanente ha apostado por este proceso DDR "como el definido en los Estándares Integrados de la ONU" y ha invitado a tomar parte en este foro que ha organizado junto a Paz con Dignidad.

Según ha explicado, este encuentro, que se desarrollará en el centro Carlos Santamaría de Donostia / San Sebastián, pretende acercar "aprendizajes de otros procesos de paz como los de Colombia, Filipinas, Irlanda del Norte o República Democrática del Congo".

El foro comenzará a las 16:30 horas con una primera mesa de debate sobre 'El DDR como instrumento aplicado de resolución en conflictos' con el jefe de la comisión internacional independiente de desmantelamiento (IICD) en Irlanda del Norte, Aaro Suonio; y el capitán de navío en retiro de la Armada Nacional de Colombia Omar Cortes, participante en el diseño e implementación del modelo del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas, en el proceso de paz con las FARC.

A continuación, a las 18:15 horas el teólogo Jesús Flórez, miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico, y la activista congoleña Justine Masika, coordinadora de Synergy of Women for Victims of Sexual Violence, y el director del progrma Transiciones a la Paz (Filipinas, Colombia) de Conciliation Resources, Kristian Herbolzheimer, hablarán sobre 'Reintegración a la vida civil. Dificultades y experiencias'.

A las 20.15 horas se darán a conocer las conclusiones de la jornada por parte de la directora de programas de la Fundación Berghof de Berlín, Veronique Dudouet.

La inscripción se podrá realizar a través de inskripzioak.forosoziala@gmail.com