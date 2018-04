Política

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Pablo Casado admite que la universidad le convalidó 40 créditos sobre 60

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/04/2018

También ha vuelto a decir que no fue a clase ni se examinó y que consiguió el título a base de presentar trabajos.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha comparecido ante los medios de comunicación por el máster de Derecho Autonómico y Local que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ha confirmado que la universidad le convalidó un total de 40 créditos sobre 60, y ha mostrado los documentos sobre las convalidaciones que solicitó. Además, ha vuelto a admitir que no fue a clase ni se examinó. "Hice lo que se me pidió", ha enfatizado.

En un encuentro informal con los medios de comunicación en la sede del PP, Casado ha explicado que tras matricularse en octubre de 2008 solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y ha admitido que no tiene certificado de notas oficial porque "nunca" lo ha solicitado.

La universidad le convalidó 40 créditos, de forma que solo tuvo que cumplir con 20 créditos que se corresponden con las cuatro asignaturas de las 22 que incluía ese máster.

Después ha mostrado cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado "Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia". Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas.

"Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", ha manifestado Casado, que ha confirmado que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos. Ha precisado después que la asistencia a clase no era obligatoria y que no iba contra la normativa vigente.

Al ser preguntado en qué lugar deja esto a Cristina Cifuentes, después de que él haya dado explicaciones con diferentes documentos y ella no lo haya hecho, ha indicado que él confía en las explicaciones que ella ha dado. "Yo solo puedo hablar por mi", ha afirmado, para agregar después que él no podía "juzgar" a nadie que no haya guardado los documentos o trabajos.

Antes de la comparecencia de prensa, a primera hora de la mañana, Pablo Casado ha concedido una entrevista a Onda Cero donde ha reconocido que no se le exigió ni ir a clase ni hacer exámenes para obtener el título.