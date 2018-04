Política

Juicio por el 'caso Alsasua'

Teniente de la Guardia Civil: 'Me golpearon 15 personas dentro, y fuera, otras 20-25'

EITB.EUS

17/04/2018

Por su parte, el sargento agredido en Alsasua ha afirmado que vio en sus agresores un "odio" y un "rencor" contra la Guardia Civil que no había sentido nunca antes.

El teniente de la Guardia Civil que fue agredido el 15 de octubre de 2016 en Alsasua ha declarado este martes en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional que fue golpeado por "15-20 personas en el interior del bar Koxka", y que fuera del local había "otras 20-25 personas esperándonos". "Los golpes me llegaban de todos los lados, en la espalda, en las piernas, y sobre todo, en la cabeza", ha señalado.

El agente ha relatado que nadie intentó ayudarles ni "trató de calmar los ánimos", y que la "agresión se relajó cuando llegaron una pareja de la Policía Foral" al lugar.

Preguntado por el fiscal, el teniente agredido ha identificado a varios de los acusados como presuntos agresores. Así, ha citado a Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Julen Goikoetxea y a Oihan Arnanz. Sobre el resto, ha reconocido que no puede asegurar que participaran en la pelea, aunque ha precisado que a algunos les vio en el bar.

El teniente ha relatado cómo transcurrió la noche del 14 al 15 de octubre, cuando tuvieron lugar los hechos. Ha explicado que fue a cenar al bar de sus suegros con el sargento y su pareja y con su propia pareja. Después, sobre las 02:00-02:30 horas, se dirigieron al bar Koxka, "un bar que no es de ambiente abertzale, que frecuentaba habitualmente". "Enseguida notamos que nos miraban, que nos señalaban, que nos tenían vigilados", ha asegurado.

Según el teniente, en un momento dado, se dirigió al baño y que le abordó un joven —presuntamente Oihan Arnanz, "lo había visto en manifestaciones"— que le preguntó: "¿tú eres madero?", a lo que contestó que sí. Consiguió "zafarse", pero otro joven —presuntamente Jon Ander Cob— le cortó el paso, aunque "el asunto fue a más". Tras reunirse con el sargento y sus parejas, en un momento dado, "vio entrar a Jokin Unamuno con varias personas". Ha relatado que Jokin "se dirigió directamente al sargento y le comenzó a decir algo" y que luego se encaró con él "de forma agresiva". "Ahí empezó el jaleo", ha explicado. El teniente ha añadido que a partir de ese momento comenzaron a golpearle "en la espalda, en las piernas y en la cabeza".

Los guardias civiles y sus parejas decidieron en ese momento salir del bar, y el teniente ha dicho que les siguieron agrediendo en la puerta del local. "Me doy la vuelta y recuerdo con claridad ver a Adur —Ramírez de Alda—, con camiseta roja, y a otro con pelo más largo dándonos puñetazos. Lo que no me esperaba es que hubiese 20 o 25 personas fuera, esperándonos". Según su testimonio, en ese momento temió por su vida: "Los golpes me llegaban de todos los lados, me empiezo a aturdir, caigo al suelo y no puedo levantarme. Consigo hacer alguna llamada, aunque no recuerdo bien si me cogieron".

El teniente ha subrayado que nadie se acercó para ayudarle, "nadie trató de calmar los ánimos", y que fue su pareja quien se puso encima suyo para intentar protegerle, "pidiendo que pararan".

Según el guardia civil, ellos no provocaron ni usaron "malas palabras en ningún momento".

El teniente ha relatado que, a raíz de la agresión, estuvo ocho meses de baja después someterse a una operación de tobillo a raíz de la cual, ha dicho, tuvo que aprender a andar de nuevo.

A preguntas de la defensa, el guardia civil ha declarado en varias ocasiones que no recuerda los detalles por los que ha sido cuestionado y se ha limitado a ratificar su declaración anterior.

Sargento agredido en Alsasua: "Esa sensación de odio no la he sentido nunca"

Por su parte, el sargento agredido en Alsasua ha afirmado en el juicio que temió por su vida porque estaban en inferioridad de condiciones y vio en sus agresores un "odio" y un "rencor" contra la Guardia Civil que no había sentido nunca antes.

En su declaración, el sargento ha relatado cómo les pegaron con patadas y puñetazos en todo el cuerpo tanto dentro como fuera del bar Koxka, en una acción que "no fue casual" sino "premeditada".

"Estoy acostumbrado a situaciones violentas, de estrés, por mi trabajo, pero esa situación nunca la he vivido. Temí por mi vida porque estábamos en inferioridad y esa sensación de odio y de rencor que tenían por ser guardia civil no la he sentido nunca", ha dicho a preguntas del fiscal.

El sargento, que llevaba destinado en Alsasua solo 20 días y tenía 33 años, ha recordado cómo también golpearon al teniente hasta hacerle caer, a la pareja de éste cuando intentó hacer "de escudo" y a su propia novia cuando se interpuso entre los agresores y él.

Ha coincidido con el teniente en que todo empezó cuando uno de los acusados, Jokin Unamuno, les increpó de forma agresiva en el bar. "Recuerdo que vi la cara suya casi pegada a mi cara, vociferando, en una actitud agresiva".

En ese momento, la novia del teniente, natural de Alsasua, les dijo que tenían que irse y se encaminaron los cuatro hacia la puerta, cuando comenzó la agresión. "En ese pasillo no paramos de recibir golpes y patadas por todos lados", ha dicho.

Para el sargento, Unamuno fue "el que promovió la agresión y el que organizó todo" y ha explicado cómo, una vez detenido mientras se fumaba un cigarro en el bar de enfrente, un grupo numeroso le abrió la puerta del coche policial y le sacó de allí.

También ha identificado a Jon Ander Cob y a Julen Goikoetxea como dos de los que le propinaron "numerosas patadas y puñetazos", así como a Aratz Urrizola.

Otro de los acusados, Adur Ramírez, le dio un puñetazo al teniente y fue "muy activo en la agresión". Según su versión, también pegó al teniente Ohian Arnanz, que por su técnica parecía "gran conocedor de artes marciales".

Retransmisión de las declaraciones de los testigos

La segunda jornada de juicio ha comenzado con retraso (estaba fijada para las 10:00 horas). Las defensas de los ocho acusados han pedido que no se retransmitan las declaraciones y el audio de las declaraciones de los testigos, puesto que, según han argumentado, ello compromete la comunicación entre ellos. La Fiscalía y las acusaciones se han opuesto a esta medida.

Según han explicado, la Sala aceptó que no se hiciera en un auto de octubre de 2017, pero hoy la presidenta el Tribunal, Concepción Espejel, ha rechazado la petición.

La magistrada ha argumentado que las sesiones del juicio son públicas, los medios de comunicación pueden estar presentes en la sala y el tribunal no puede evitar "lo que publiquen los medios de comunicación, porque además es una garantía constitucional".

Asimismo, el Tribunal ha aceptado que las parejas de los agentes agredidos declaren protegidas por un biombo porque una de ellas está en tratamiento psicológico y la otra corre un "riesgo efectivo" al residir todavía en Alsasua. Las defensas se han opuesto a esta petición.