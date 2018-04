Política

Disolución de ETA

El GIC, el Foro Social y Bake Bidea informarán el lunes sobre la disolución de ETA

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/04/2018

El miembro del Grupo Internacional de Contacto, Alberto Spektorowski, ha asegurado que la declaración de la disolución de ETA "va a ser muy clara".

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social Permanente y Bake Bidea informarán el lunes en Baiona sobre la disolución de ETA prevista para el primer fin de semana de mayo.

Estos tres colectivos han convocado una rueda de prensa en Baiona, la misma ciudad en la que hace un año, el 8 de abril de 2017, se llevó a cabo la escenificación de la entrega de armas de ETA.

El lunes darán a conocer detalles sobre la celebración de un acto en Ipar Euskal Herria en el que se escenificará el fin de ETA y contará con "cierta cobertura internacional", tal como ha explicado este jueves el miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC) Alberto Spektorowski.

Tal y como ayer adelantara ETB, Alberto Spektorowski ha confirmado hoy que ETA se disolverá el primer fin de semana de mayo, "si no hay un imprevisto de último momento". "La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No va a quedarle ninguna duda a nadie", ha asegurado el miembro del GIC.

Al parecer, ETA pondrá punto y final a su existencia tras la celebración de un acto similar a la Conferencia de Aiete que se celebró en San Sebastián el 17 de octubre de 2011, tres días antes del anuncio del cese definitivo de su actividad.

El Foro Social y Bake Bidea, organizaciones que desde Aiete han desarrollado actividades para facilitar la culminación del proceso de paz, celebrarán el próximo lunes una rueda de prensa a las 16:00 horas en un hotel de Baiona, en la que darán a conocer "detalles relevantes sobre el proceso de desmovilización de ETA", según indican en la convocatoria.

En la comparecencia de prensa del día 23 participará también el Grupo Internacional de Contacto (GIC), auspiciado por el abogado sudafricano Brian Currin, que impulsó la celebración de la Conferencia de Aiete y logró reunir a personalidades internacionales como Kofi Annan, Jonathan Powell, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe o Gerry Adams.