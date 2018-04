Reacciones de los partidos políticos vascos a la última declaración de ETA

Tras la última declaración de ETA reconociendo su responsabilidad por el daño causado, las reacciones de los partidos políticos vascos no se han hecho esperar.

PNV

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que la declaración de ETA "es un intento de respuesta a una demanda unánime de la sociedad vasca sobre el reconocimiento del daño causado", aunque ha lamentado que ETA no asuma lo "injusto" que fue y haga una "categorización" de las víctimas.

Por ello, espera que, hasta el momento en el que anuncie su disolución, ETA "profundice" en estas cuestiones, y ha instado a todos los agentes políticos a "concretar el futuro", ahora que "se está poniendo punto y final al pasado.

EH BILDU

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la declaración de ETA es "un hecho histórico sin precedentes en la historia reciente de nuestro país". Además, ha defendido que el comunicado "no solo es una aportación constructiva", en la medida que ofrece "una valoración humana y política en términos de autocrítica", sino que supone, además, "una contribución definitiva a la paz, la convivencia y la reconciliación".

"Así lo valora esta mesa política, así lo comparte con la inmensa mayoría de la sociedad vasca y estamos seguros también de que una buena parte de los ciudadanos del Estado español y de la comunidad internacional", ha añadido.

Asimismo, cree que la "asunción pública del daño causado" es una "aportación inestimable" para construir "un futuro diferente para el país" y también supone una "interpelación que a todos nos afecta" para que "todos seamos capaces también de asumir nuestras propias responsabilidades". "Nadie está exento de esta tarea", ha manifestado.

ELKARREKIN PODEMOS

El secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, ha recordado a ETA que no existen "jerarquías o grados de víctimas, porque no hay nada que ninguna hiciera que justifique su asesinato o el dolor que las ocasionó".

Martínez ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, en nombre de las formaciones que componen Elkarrekin Podemos (Equo, Podemos y Ezker Anitza) y de acuerdo con las "organizaciones hermanas" de Navarra, para hablar del comunicado de ETA en el que reconoce el daño causado.

El portavoz de la coalición en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, "con la cautela de conocer los próximos pasos", ha valorado "algunos aspectos del comunicado de ETA", porque "después de tantos años conviviendo con el dolor y el terror es positivo que se hayan dado pasos que en otra época parecían impensables".

PSE-EE

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha afirmado que es "positivo" que ETA haya reconocido el daño causado por su actividad, pero ha denunciado que ETA trate de "justificar" ese dolor con argumentos "inaceptables".

Pastor, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha manifestado que el hecho de que ETA haya reconocido "el daño causado" a través de su último comunicado es algo que ETA "no había hecho antes".

A su juicio, el paso dado por ETA es "importante", aunque ha lamentado que esta asunción del daño causado venga acompañada de argumentos que "no se puede aceptar". El representante del PSE-EE ha advertido de que no puede haber "justificación" para el terrorismo.

PP

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha dicho hoy que la declaración de ETA es una "profunda humillación a las víctimas del terrorismo", porque distingue entre víctimas "inocentes y culpables".

Alonso, en una comparecencia ante los periodistas en el Parlamento Vasco, ha afirmado que es un comunicado "no sincero", "muy calculado" y "cargado de un profundo cinismo". Según él, ETA "justifica los asesinatos de todos aquellos que, a su juicio, tenían participación en el conflicto".

El presidente del PP vasco ha destacado que además de ser el comunicado de la "humillación" a las víctimas es el de la "justificación".

Sortu

