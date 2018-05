Política

Fin de ETA

Los pasillos del Parlamento Vasco, pendientes de la declaración final de ETA

Agencias | Redacción

03/05/2018

El PNV aplaude el final de la estrategia "político militar". Elkarrekin Podemos emplaza a ETA a que reconozca el dolor "injusto". El PP asegura que solo espera que se "vaya de una vez".

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha opinado hoy que el final de ETA lo decidió la izquierda abertzale por razones políticas y no éticas, y ha aplaudido el fin de lo que ha denominado una "estrategia político militar" que ha vulnerado los derechos humanos y ha acarreado "perjuicios" a la política vasca.

Egibar ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Parlamento Vasco, preguntado por la carta hecha pública el miércoles y fechada el 16 de abril, en la que la organización daba por finalizado su ciclo histórico y su función, y decía que ha desmantelado "completamente todas sus estructuras".

"Tendrán sus matices", ha dicho en referencia a la organización, pero ha subrayado que "es el final de ETA", tras defender que la decisión de disolver la organización la tomó la izquierda abertzale y el surgimiento de Sortu, "no por razones éticas, sino en un plano de eficacia política".

En este sentido, ha hecho hincapié en que se va a poder constatar "el cierre de una estrategia político militar" que ha tenido "consecuencias" en la "vulneración de derechos humanos y en la ruptura de la convivencia" y que, además, "ha acarreado perjuicios estratégicos en la política vasca".

Elkarrekin Podemos pide a ETA que diga que el dolor causado ha sido "injusto"

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha emplazado a ETA a que en su final reconozca que el dolor causado "ha sido injusto" y "evitable", y que ayude a esclarecer los "crímenes" causados.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento Vasco, Martínez ha dicho que no cree que en el comunicado del fin de ETA haya mucha novedad con respecto a la carta hecha pública el miércoles.

Sin embargo sí ha asegurado que le gustaría que en este final, ETA no sólo hable de algo "obvio", de que la violencia ha generado "mucho dolor", sino que también lo "adjetive", que diga que ese dolor "ha sido injusto, evitable".

Alonso (PP): "Solo esperamos que ETA se vaya de una vez y lo haga con vergüenza"

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que solo espera del día de hoy que ETA se "vaya de una vez", que lo haga "con vergüenza" por todo el "dolor" y "sufrimiento" causado, y ha advertido a la organización de que no va a conseguir "jamás nada".

Alonso se ha pronunciado así también en los pasillos del Parlamento Vasco a preguntas de los periodistas. "Que se vaya de una vez y nos deje en paz, y que se vaya con vergüenza por todo lo que ha hecho", ha enfatizado Alonso, quien ha reprochado a la organización todo el dolor causado "que no ha servido para nada, más que para crear sufrimiento".

También ha subrayado que ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos y que no va a conseguir "jamás nada". "No esperamos nada más que se vayan de una vez y nos dejen en paz", ha concluido Alonso.