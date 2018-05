Política

FIN DE ETA

Currin: 'Es una jornada de celebración, pero el proceso de paz no ha acabado'

EITB.EUS

04/05/2018

El acto de Villa Arnaga, organizado por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social y la asociación Bake Bidea, ha contado con la participación de varias personalidades de nivel internacional.

En el "Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco" que se ha desarrollado este viernes en la villa Arnaga de Kanbo (Lapurdi) se ha certificado el fin de ETA ante representantes institucionales, políticos, sindicales y sociales.

El acto, que se ha diseñado a imagen y semejanza de la llamada Conferencia de Aiete, celebrada el 17 de octubre de 2011 en Donostia-San Sebastián, ha sido organizado por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social Permanente y la asociación Bake Bidea.

Hasta Kanbo se han acercado numerosas pesonalidades de nivel internacional, tales como, el exjefe del Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell; el histórico líder del Sinn Féin, Gerry Adams; el exprimer ministro irlandés, Berthie Ahern; el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PDR) de México y tres veces candidato a la presidencia del país americano, Cuauhtémoc Cárdenas; el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus; el abogado sudafricano y miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Brian Currin, el exdirector de Europol y miembro del GIC, Raymond Kendall y el miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Alberto Spektorowski.

También han asistido delegaciones de partidos políticos, además de sindicatos y organizaciones sociales, hasta completar la cifra total de 89 invitados.

Lista de invitados al acto de villa Arnaga en Kanbo

Los invitados se han reunido a partir de las 12:00 horas en el interior de Villa Arnaga de Kanbo, un palacete construido en 1903 por el escritor Edmon Rostand, el creador de Cyrano de Bergerac.

La cumbre de Kanbo ha comezado con la intervención de la presidenta de Bake Bidea, Anaiz Funosas, quien ha dado las gracias a todos los invitados y ha explicado los detalles sobre el acto.

El siguiente en intervenir ha sido el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, quien en su intervención ha emplazado a hacer un minuto de silencio "en honor a todas las víctimas del conflicto".

El miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Brian Currin, por su parte, ha subrayado que es un día para la celebración, "'pero esto no ha acabado hoy. Es un día que debemos dedicar al pueblo. Este proceso y este momento son únicos. No conozco otro proceso de paz que se haya llevado a cabo desde el pueblo, a pesar de la negativa del Gobierno". Ha afirmado que "el proceso de paz no ha acabado" porque hay que "buscar soluciones" a los presos y a los problemas "con las víctimas".

Currin ha agradecido "sobre todo al pueblo vasco, a la ciudadanía" su actuación. Además, ha recordado que "ciertos Gobiernos han podido asumir su parte, han intentado tomar en cuenta las distintas sensibilidades y ciertamente han ayudado en algo pero no están aquí hoy con nosotros", ha dicho. "Esto es triste. Es un problema, porque hay que integrar las distintas sensibilidades. Para que la participación sea la más amplia posible. Ayer tampoco estuvieron en Ginebra y es una pena", ha dicho.

Además, ha asegurado que "la declaración" de disolución de ETA "está muy clara" y "la acción a favor de la independencia va a seguir adelante, pero de forma democrática". "La reconciliación será el reto más importante del futuro más cercano. El proceso de paz no culminará hasta que se solucionen todos los problemas. Por supuesto, ayudar a las víctimas será uno de los ejes principales", ha añadido.

"El País Vasco ha enseñado muchas cosas a otros escenarios de conflicto. La declaración de ETA dice que ETA se creó en el pueblo y se tenía que disolver en el pueblo", ha afirmado.

Posteriormente ha comparecido brevemente el concejal de Kanbo, Peio Etchelecu.

También ha tenido unas palabras Vincent Bru, exalcalde de Kanbo y actual diputado en la Asamblea francesa.

Jean-René Etchegaray (presidente de la Mancomunidad Única de Iparralde y alcalde de Baiona) ha reivindicado el trabajo realizado en Iparralde en los últimos años de ETA. Según Etchegaray el conflicto necesita una solución democrática. "Hoy en Arnaga se abre una nueva etapa, siguiendo la misma línea de Aiete, por supuesto. Debemos seguir adelante mirando a las consecuencias del conflicto. Tenemos dos grandes retos: reconocer el sufrimiento de todas las víctimas y resolver la situación de los presos", ha añadido.

El exjefe del Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, ha asegurado que ayer, con el anuncio del fin de ETA, fue "un momento histórico para el País Vasco, para España y para el conjunto de Europa". "Tendremos una Europa sin violencia, será un ejemplo para el mundo entero y espero que sea un ejemplo para todos los conflictos que existen", ha asegurado.

El expresidente del Sinn Féin, Gerry Adams, ha pedido a los Gobiernos español y francés que "aprovechen la oportunidad" tras la última declaración de ETA y, en concreto, ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que proceda al acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas a su lugar de residencia. Asimismo, ante el final de la organización ha apelado al diálogo y a "mirar al futuro" porque "el enfado no es una política y la venganza no es una solución".

El director gerente del Fondo Monetario Internacional entre los años 1987 y 2000 y exgobernador del Banco de Francia, Michel Camdessus, ha leído una declaración de Kofi Annan en la que el exsecretario general de las Naciones Unidas considera que queda "mucho para sanar heridas", tras el anuncio de ETA, pero el día de hoy "se tendría que celebrar en toda Europa".

El exprimer ministro de Irlanda, Bertie Ahern, ha aplaudido el "cambio de actitudes" y la "espectacular evolución hacia la paz y la reconciliación" que ha tenido lugar desde la celebración de la Conferencia de Aiete en 2011.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PDR) de México y tres veces candidato a la presidencia del país americano, Cuauhtemoc Cárdenas, ha afirmado que los objetivos por los que "ha luchado el pueblo vasco siguen vivos" y así se verá "que quienes han estado participando en ETA estarán integrando o formando nuevas organizaciones o buscando otras formas para buscar estos objetivos" a través de "la participación política por vías institucionales".

Para terminar el acto ha vuelto a tomar la palabra la presidenta de Bake Bidea, Anaiz Funosas.

Posteriormente se ha procedido a la lectura de la Declaración de Arnaga pasadas las 13:30 horas. La joven Irati Agorria Cuevas ha sido la encargada de leer, en euskera, en "representación del nuevo futuro en Euskal Herria" la denominada Declaración de Arnaga, y en castellano (Cuauhtemoc Cárdenas), francés (Michel Camdessus) e inglés (Jonathan Powell) invitados internacionales. De esta forma, se ha escenificado el final definitivo de ETA.

El encuentro internacional de Kanbo llega un día después de la declaración final de ETA.