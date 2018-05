Política

Ibarretxe escribe a Puigdemont: 'Tendrás siempre mi reconocimiento y afecto'

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/05/2018

Ibarretxe ha escrito una breve misiva pública a Puigdemont, en catalán. 'Vuestro pecado no es defender la independencia de Cataluña, sino la democracia en Cataluña', recoge la carta.

El exlehendakari Juan José Ibarretxe ha escrito una carta abierta al dirigente de JxCat Carles Puigdemont, en la que le expresa que "tendrá siempre su reconocimiento y afecto".

Ibarretxe ha escrito una breve misiva pública a Puigdemont, en catalán, en el diario en internet Vilaweb. "No te escribo estas líneas para saber cómo estás. Lo sé perfectamente porque me hago cargo. Eso sí, quiero darte un abrazo público. Un abrazo extensivo a quienes te acompañan en el exilio y también a los que forman parte del colectivo de los presos políticos -sí, presos políticos- en las cárceles españolas", escribe el exlehendakari.

"Vuestro pecado no es defender la independencia de Cataluña, sino la democracia en Cataluña. Vuestra valentía no deriva de estar un año en la cárcel o en el exilio, sino de defender la democracia catalana. No es ningún ejemplo de generosidad vivir fuera de tu casa y lejos de tu familia, no. Generosidad es pensar en tu pueblo y en el futuro de la gente por encima de cualquier inquietud personal o patrimonial. Estimado Carlos, no sois grandes porque sufrís el exilio o la cárcel, sois grandes porque la gente de vuestro pueblo os ama".

"Yo sé que no pretendes, que no pretendéis, ser héroes. De hecho, yo no he conocido ninguno en toda la vida. Pero sí he conocido personas decentes, coherentes, de palabra, y algunas otras que no lo son. Tú y tu gente no sois héroes, sois personas decentes. Es por todo esto, presidente, que tendrás, para siempre, mi reconocimiento y afecto", ha concluido.