Torra quiere 'restituir' el Govern de Puigdemont y que repitan los consellers

agencias | redacción

15/05/2018

"El principio de restitución será la base del Govern y vale para todos", desde los consellers hasta los directores generales pasando por el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este martes que quiere "restituir" el Govern de Carles Puigdemont y por ello pedirá a los consellers que están en la cárcel y en el extranjero que repitan en el cargo.

Según ha detallado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, "el principio de restitución será la base del Govern y vale para todos", desde los consellers hasta los directores generales pasando por el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Ha añadido que "dependerá de las personas y sus situaciones personales" que se pueda restituir al máximo el Govern de Puigdemont, pidiendo respetar las decisiones que puedan tomar cada uno de ellos.

Torra lamenta no poder contar con Joaquim Forn porque se ha autodescartado y ha dicho que sería un gran honor para él poder contar, por ejemplo, con Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Lluís Puig y Toni Comín: "No me consta que ninguno de ellos no quiera hacerlo".

Torra ha reivindicado que el Govern lo nombrará él pero que irá a Berlín "las veces que sean necesarias" para acordar la estrategia a seguir con el presidente Puigdemont -la primera visita se produce este mismo martes-.

Y lo hará, entre otras cosas, porque "la internacionalización del caso catalán es clave" y se llevará a cabo con Carles Puigdemont al frente a través del nuevo Consejo de la República.