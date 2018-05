Política

CATALUÑA

Bélgica rechaza la entrega de los exconsellers Comín, Puig y Serret a España

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/05/2018

La extradición ha sido rechazada en primera instancia y no se cursará la euroorden de Llarena.

La Fiscalía belga ha rechazado hoy la euroorden de entrega a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por "defectos de forma".

Comín, Serret y Puig han comparecido ante el juez de instrucción belga que estudiaba las euroórdenes de detención contra ellos emitidas por el Tribunal Supremo español.

Los exconsejeros, acompañados de sus abogados, han informado a la prensa al término de su declaración de la decisión de la Cámara del Consejo belga, que ha "rechazado la ejecución" de la segunda euroorden dictada contra ellos por "la irregularidad de su forma".

"Primero, queremos mostrar nuestra satisfacción más rotunda, más absoluta, por la decisión que ha tomado hoy la justicia belga. Hoy un juez belga ha decidido que la euroorden no va a ser ejecutada. La euroorden ha sido rechazada porque se considera, tal y como habíamos propuesto desde la defensa, que no cumple con los requisitos que las normas reguladoras recogen. Por lo tanto, es una euroorden irregular. Ante esta decisión, que nosotros celebramos, queremos trasladar un mensaje al Tribunal Supremo y al Gobierno español con ánimo totalmente constructivo: ¡Basta ya de abusar del Código Penal! No está funcionando. Todo este problema se deriva de haber judicializado una disputa política que nunca se debería haber trasladado a los tribunales", ha dicho Comín.

'Problema de forma y fondo'

Los abogados han explicado que la decisión de la Justicia belga se acoge a que "no hay equivalencia" entre la segunda euroorden de detención y la orden de detención nacional.

Según el letrado Jaume Alonso-Cuevillas "la petición cursada por el Estado español era irregular en aplicación de un conocido precedente europeo", la sentencia 'Bob Dogi', según el cual "para que pueda cursarse una orden europea de detención, ésta tiene que estar respaldada por una orden nacional de detención".

Con la decisión del juez Pablo Llarena de retirar la primera euroorden de detención contra los cuatro exconsejeros -Comín, Puig y Serret y Clara Ponsatí- además del expresidente Carles Puigdemont "perdió vigencia la orden española de detención que la respaldaba".

"Lo observamos en el primer momento, y cuando llegó esta segunda euroorden, en seguida lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía belga", ha agregado, y ha dicho que "tanto la Fiscalía como la defensa se han mostrado conformes en que debía rechazarse la euroorden y no era admisible ni siquiera su estudio".

Cuevillas ha señalado que "el problema de forma" alude a "un problema de fondo" y es que "los hechos no son constitutivos de los graves delitos que está imputando la Justicia española".

El abogado ha dicho que "técnicamente" esta es "la misma situación" a la que se enfrenta Puigdemont en Alemania, aunque no se ha aventurado a "anticipar lo que pueda pasar", ya que "cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico".

La vista de hoy se ha producido después de que el juez decidiese aplazarla el pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía de Bruselas, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo.