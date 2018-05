Política

Sortu llama a 'articular un proceso civil por la soberanía'

19/05/2018

Sortu ha reunido a su militancia en Bilbao para fijar las claves del futuro. Representantes del Sinn Fein o Corsica Libera, entre otros, han participado en el encuentro.

Sortu ha celebrado un multitudinario acto político este sábado en el Bilbao Arena de Miribilla para fijar las claves del futuro tras el nuevo ciclo abierto tras el final de ETA. El acto ha comenzado poco antes de las 18:00 horas bajo el lema "Baietza sortuz".

Más de 4.000 personas se han acercado a Bilbao, según ha dado a conocer la formación abertzale.

El representante corso Jean Guy Talamoni ha sido el primero en subier al escenario, donde ha manifestado que "seguiremos defendiendo la casa del padre y de la madre". Tras él, la vicepresidenta del Sinn Fein, Michelle O'Neill ha dado la bienvenida al nuevo ciclo que se ha abierto en Euskal Herria y ha llamado a los estados francés y español a "responder de manera positiva" ante este paso. También ha manifestado que como antesala de un proceso de liberación de presos, hay que terminar con la política de alejamiento.

Acto seguido, ha tomado la palabra la dirigente de Sortu Elena Beloki, con un amplia representación internacional a su espalda, a los que se ha dirigido:"La lucha por la libertad de vuestros pueblos ha sido para todos nosotros y nosotras un ejemplo de entrega y dignidad. Hoy queremos mostraros nuestra gratitud y agradecimiento. No camináis solos. No caminamos solos".

"Es el momento de reinvindicar el trabajo y la lucha desarrollada por el movimiento revolucionario. Todos con un mismo objetivo: liberar al pueblo y a los ciudadanos, convencidos de que así lograremos un mundo mejor" ha manifestado Beloki. "Se abre una nueva era en Euskal Herria, y junto a los pueblos reunidos aquí, estamos recorriendo ese camino, juntos y en colaboración".

Posteriormente, miembros de Sortu y ex presos han reclamado el acercamiento y la liberación de los presos y han visualizado que el futuro está por escribirse con una performance con aizkolaris.

Para finalizar, ha tomado la palabra el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez. En su discurso, Rodríguez ha afirmado que la izquierda abertzale "no permitirá" que se establezca un relato histórico "de buenos y malos, de justos e injustos" sobre la violencia.

"No lo permitiremos porque no es lo que ha sucedido y porque así no es posible una paz justa y duradera", ha dicho, y ha instado a quienes "quieren imponer su propia versión" a que "hagan lo que ya ha hecho la izquierda abertzale y ETA: retirar sus violencias, responsabilizarse de lo sucedido y dar pasos para solucionar un conflicto histórico".

"Ahora nos toca ganar. ¿Qué significa ganar? Llevar a cabo un cambio político, articular un proceso civil por la soberanía, construir desde la izquierda un Estado que sea un modelo social y económico justo", ha añadido.

Michellle O'Neill

Precisamente, ETB ha estado con Michelle O'Neill en las horas previas del acto de Miribilla y ha reclamado una solución para los presos de ETA:

Esta misma semana, familiares de miembros de ETA fallecidos han mostrado su apuesta por el impulso del "nuevo tiempo político" para lograr "un futuro mejor" porque, según han indicado, no desean "sufrir más" ni que "nadie más sufra en nuestro pueblo". En este sentido, han afirmado que no tienen "intención de olvidar el pasado" pero pretenden "caminar hacia el futuro".