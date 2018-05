Política

Ponencia de autogobierno

PNV y EH Bildu mantendrán el miércoles la propuesta de preámbulo del nuevo Estatuto

Agencias | Redacción

20/05/2018

En el encuentro se tratará de cerrar el Título Preliminar y se tratarán las propuestas de cada grupo sobre las competencias.

El PNV y EH Bildu mantendrán su propuesta de preámbulo de nuevo Estatuto en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco que, según han insistido, fue acordada también con Elkarrekin Podemos, que el pasado viernes se desvinculó del documento y aseguró que en ningún momento se adhirió a él, según han informado fuentes parlamentarias.

Las mismas fuentes han señalado que se trata un documento con el que jeltzales y la coalición soberanista están "comprometidos", y "es un buen" texto que se ha elaborado con el objetivo de que se pudieran acomodar a él más sensibilidades, aunque consideran que Elkarrekin Podemos no se retractará tras haber "roto" el consenso.

Por ello, lo pondrán encima de la mesa para que los grupos den a conocer su postura. "Quien no apoye este acuerdo será quien tenga que dar explicaciones", han asegurado.

Por su parte, Elkarrekin Podemos ya ha anunciado que en el próximo encuentro del foro parlamentario planteará un voto particular "constructivo", al no poder suscribir el escrito de PNV y EH Bildu, ya que contiene posiciones "maximalistas" y prioriza al contenido "identitario" al social.

Por su parte, tanto PP como PSE-EE se han opuesto, desde el principio, al documento del PNV y EH Bildu, que pide una relación "bilateral" con el Estado español de carácter "confederal", el derecho a decidir y el reconocimiento de Euskal Herria como "nación" con "identidad propia, incluyendo a Navarra e Iparralde.

Los socialistas, que han reclamado que, tal como se estableció al crear la ponencia, el nuevo Estatuto se enmarque en el actual ordenamiento jurídico para que sea "legal, viable y útil" para la ciudadanía, no plantearán el miércoles un voto particular.

Será al concluir el trabajo de la ponencia, que deberá remitir a una comisión de expertos la documentación para que elabore el texto articulado del nuevo Estatuto, cuando el PSE-EE presente su voto particular a todo el documento en su conjunto, con el fin de que los redactores lo tengan en cuenta.

Por último, el PP ha insistido en que está dispuesto a hablar de una reforma estatutaria para modernizar el actual Estatuto, pero no sobre propuestas que "se salten la Constitución". Los populares, además, no presentarán escritos porque no quieren "entrar en ese juego" y defienden el texto del actual Estatuto de Gernika.