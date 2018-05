Política

PARLAMENTO VASCO

PNV y EH Bildu sellan hoy el preámbulo del nuevo estatus político

EITB.EUS

23/05/2018

Elkarrekin Podemos ha anunciado un voto particular al preámbulo, una decisión que ha sido criticada tanto por PNV como por EH Bildu en los últimos días.

PNV y EH Bildu aprobarán hoy en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco el Preámbulo del nuevo Estatuto. El texto consta de ocho puntos en los que se incluyen conceptos como Euskal Herria, nación, derecho a decidir y relación bilateral con el Estado, aunque su contenido exacto aún no ha sido divulgado. La reunión comenzará a las 09:30 horas en el Parlamento Vasco.

Elkarrekin Podemos, que en un principio reconoció que su posición no estaba lejos de los planteamientos del grupo nacionalista, constató a medida que avanzaba la negociación con los otros dos grupos "más puntos de disensos que de consensos".

La coalición morada es partidaria además de un acuerdo "transversal" que incluya también a los socialistas. Por todo ello Elkarrekin Podemos ha anunciado un voto particular al preámbulo, una decisión que ha sido criticada tanto por PNV como por EH Bildu en los últimos días.

EiTB ha tenido acceso al texto que presentará hoy Elkarrekin Podemos. En un documento de siete folios, la formación morada alude a "maximalismos" en la propuesta del PNV y añade que en el proyecto de país de los jeltzales no todos caben. Elkarrekin Podemos critica, además, que en el preámbulo hay 23 puntos para hablar de identidad y territorialidad frente a los 9 que tratan contenidos sociales.

El portavoz nacionalista, Joseba Egibar, ha dicho que entre los tres grupos había "una proximidad de posiciones" que "llevaba a pensar" en que Elkarrekin Podemos apoyaría el Preámbulo con "dos matizaciones" (en forma de votos particulares) y ha achacado el cambio de criterio de la coalición a "un cierto miedo escénico".

Más duro ha sido Iker Casanova (EH Bildu) quien se ha confesado "decepcionado" por el desmarque de Elkarrekin Podemos, formación que a su juicio ha sentido "vértigo" y ha "retrocedido".

También la coalición abertzale llevará a la reunión de la Ponencia un voto particular relativo a parte de uno de los ocho puntos del texto, han precisado fuentes de la formación.

El preámbulo ha evidenciado la distancia existente en este tema entre los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE.

La Ponencia de Autogobierno y el contenido del preámbulo han evidenciado la distancia existente en este tema entre los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE.

El PSE-EE tiene previsto votar en contra del Preámbulo y además presentar un voto particular, aunque no lo hará hoy porque no se referirá únicamente al preámbulo, sino al documento de bases final que se enviará al grupo de expertos encargados de redactar el articulado del nuevo Estatuto, han explicado fuentes del grupo.

Será por tanto al final del proceso cuando los socialistas plasmen en un voto particular todas sus objeciones. "Lo contrario son escenarios de confrontación y de frustración. Ya tenemos un ejemplo lo suficientemente negativo del cual aprender como es Cataluña", dijo el domingo la líder del partido, Idoia Mendia.

El preámbulo también será rechazado por el PP, que ve innecesario reformar el Estatuto de Gernika, el único de todas las comunidades autónomas que no ha sido modificado, y que considera "radical" el texto pactado por PNV y EH Bildu, a quienes acusa de aplicar el "rodillo nacionalista" para aprobarlo.

La Ponencia de Autogobierno también analizará hoy las aportaciones de los grupos al Título Preliminar de la propuesta de actualización del actual Estatuto de Gernika.