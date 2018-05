Política

Presupuestos del Estado

Otegi: 'El PNV va dando tumbos y no sabe a dónde quiere llegar ni con quién'

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/05/2018

Otegi dice que el PNV no representaba a la mayoría del pueblo vasco cuando ayer apoyaba al Gobierno del PP en el Congreso Diputados y añade que "es mentira" decir que el artículo 155 se va a levantar.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que "estamos ante un Gobierno y un partido desnortado, que va dando tumbos y que no sabe exactamente a dónde quiere llegar, con quién y por medio de qué camino", y ha advertido al PNV, al respecto de los 540 millones pactados en los presupuestos generales del Estado, de que "no todo está en venta, no todo se puede medir en términos monetarios".

"No se puede hipotecar el futuro de un país porque a corto plazo tengamos no sé qué beneficios económicos", ha insistido.

En una rueda de prensa en San Sebastián para valorar la postura de los jeltzales en la votación de los presupuestos generales del Estado, Otegi ha mostrado su "solidaridad" con los detenidos en la operación policial que se está desarrollando en Cataluña. "Nada es casual", ha resaltado.

Asimismo, se ha dirigido al "pueblo soberanista catalán" para decirle que este pasado miércoles el PNV "no representaba a la mayoría del pueblo vasco", sino que la formación jeltzale "se representaba a sí misma". "Ni tan siquiera a sus votantes, probablemente", ha incidido.

"Nosotros seguimos estando con Cataluña y con la República catalana. Ayer se produjo un acontecimiento político en el Congreso de los Diputados que no se ha hecho en nuestro nombre, ni en el de la mayoría del pueblo vasco", ha insistido.

El dirigente abertzale ha considerado que este pasado miércoles "ocurrieron cosas graves", las cuales "probablemente tengan consecuencias algunas inmediatas, otras a medio plazo y otras a largo plazo".

A su juicio, se dio "un paso más en el descrédito de la política" porque hubo una formación política que "se desdijo de lo dicho e hizo absolutamente lo contrario". En esa línea, ha calificado de "grave" que el PNV haya "mancillado la seña de identidad colectiva de este país" que supone "la palabra de vasco".

Otegi ha acusado al PNV de mentir cuando este partido afirma que "ha defendido la agenda vasca" porque, según ha recordado, los parlamentos vasco y navarro "votaron en contra de la aprobación de estos presupuestos", por lo que los jeltzales "no representaban ni a la mayoría social, ni a la mayoría parlamentaria del país".

En su opinión, otro "error político" consiste en insistir en que con la "maniobra" de este pasado miércoles lo que se hace es "impedir que Ciudadanos plantee políticas todavía más agresivas contra nuestro pueblo o contra Cataluña", ya que el partido que lidera Albert Rivera "ya marca la agenda política del Estado español todos los días".

Asimismo, ha considerado que es "mentira" decir que el artículo 155 "se va a levantar". "Lo hará nominalmente, y ya veremos, pero el 155 forma parte del ADN del nuevo régimen, es la marca de la casa, es su seña de identidad, y quiere decir que esta es una democracia limitada y autoritaria en la que determinadas cosas no se pueden ni plantear", ha advertido.

El líder de EH Bildu ha afirmado que es "una ilusión" pensar que con el paso dado ayer "se va a abrir una vía de diálogo político con Cataluña y con Euskal Herria en términos de buscar una solución democrática a nuestros conflictos nacionales". "La apuesta del Estado está clara y ese escenario no se va a dar", ha reiterado.