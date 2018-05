Política

Moción de censura

Ábalos: 'No hay suposiciones, sino certezas; el PP era Gürtel, Gürtel era el PP'

Iker González | eitb.eus

31/05/2018

El secretario de Organización del PSOE explica las razones de la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que se celebra hoy en la Cámara Baja.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comenzado la defensa de la moción de censura presentada contra el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, citando la sentencia del 'caso Gürtel'.

"Una vez conocido la sentencia de la Gürtel, no hay suposiciones, sino certezas, el PP era Gürtel, Gürtel era el PP", ha sentenciado.

"La sentencia certifica la ausencia de credibilidad de Rajoy en sede judicial, cuando decía que no tenía conocimiento de la existencia de una caja B en el partido", le ha recriminado.

Ábalos ha afirmado que la sentencia de la Gürtel acredita que el PP, "desde su fundación estableció un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" mediante la manipulación de la contratación pública.

Además, ha dicho, dirigiéndose a la bancada del PP, que "se les ha condenado civilmente y no penalmente, por la fecha en la que han ocurrido esos hechos".

¿¿ @abalosmeco: Lo que los 350 diputados tienen ante sí es la decisión de si quieren continuar con un gobierno presidido por el responsable de un partido declarado judicialmente como parte de un sistema de corrupción institucional o no. Esa es la decisión. #LaMociónDelCambio pic.twitter.com/rGHlape0rK — PSOE Congreso (@gpscongreso) 31 de mayo de 2018

"La sentencia ha desatado una inmensa indignación entre los españoles". "Se les ha pedido un sacrificio en forma de precariedad, recortes..." ha añadido, "mientras muchos de los cargos se hacían millonarios, y ustedes les hacían una amnistía fiscal".

Diputados del PP han comenzado a reír, ante lo que el secretario de Organización socialista les ha recriminado que "les mueve la risa (pero) si comprendieran de la gravedad de la situación, yo no estaría aquí".

"El 24 de mayo estuvimos todo el día esperando la dimisión del presidente del Gobierno, esperábamos gestos, actos", ha explicado. "Ninguno. Negar la realidad y en este caso también el fallo judicial".

"Si esta Cámara no reacciona, qué vamos a decir cuando vengan el resto sentencias, las comentamos o las dejamos pasar" ha dicho el responsable socialista, que ha considerado que esto sería "una vergüenza". "No podemos normalizar la corrupción, no puede ser algo inevitable" ha señalado Ábalos.

El "número tres" del PSOE se ha dirigido también al resto de grupos parlamentarios, a quienes les ha preguntado: "¿van a colaborar con la impunidad? ¿El resto va a encubrir todo esto? ¿Van a compartir la asunción de responsabilidades, en esta situación tan grave de desafección política, de crisis institucional?".

Así, el dirigente socialista ha exigido "responsabilidad" a todas las fuerzas de la oposición, tras afirmar que la sentencia de la trama Gürtel que llevó al PSOE a registrar la moción hace dudar incluso de "la legitimidad de los escaños" que ocupan los diputados del PP, "porque se han financiado ilegalmente".