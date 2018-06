Política

Manifestación

Marchan en Pamplona contra la política lingüística del Gobierno navarro

EITB.EUS

02/06/2018

Los asistentes a la manifestación, que ha contado con el apoyo de UPN, PP y PSN, han denunciado "la imposición del euskera" por parte del Gobierno navarro.

Colectivos sociales y sindicales de Navarra, apoyados por partidos políticos como UPN, PSN y PP, han convocado para este sábado en Pamplona/Iruña una manifestación para protestar contra la política lingüística del Gobierno de Navarra bajo el lema "Por el futuro de todos en igualdad". Así, miles de personas han marchado contra lo que consideran una "imposición" del euskera en Navarra. Los organizadores cifran en unos 30.000 los participantes; la Policía Nacional, en unos 25.000.

La manifestación ha partido a las 18:00 horas del Parlamento de Navarra, en el Paseo Sarasate, y ha finalizado frente al Palacio de Navarra tras recorrer las calles del centro de la capital navarra.

En la marcha han tomado parte, entre otros, los presidentes de UPN y PP en Navarra, Javier Esparza y Ana Beltrán, respectivamente, la delegada del Gobierno, Carmen Alba, el expresidente navarro Miguel Sanz y parlamentarios socialistas.

Los asistentes, han hecho el recorrido precedidos de una gran bandera de Navarra y banderas españolas, y han coreado consignas como "Esto no es Euskadi, es Navarra" y "Libertad de elección, no imposición". También se han gritado vivas a Navarra y España además de a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Comunicado

Al término de la manifestación, el representante de la Asociación Doble 12 (una de las convocantes), Ricardo Guelbenzu, ha leído un comunicado donde ha destacado que el Gobierno de Navarra "favorece a unos pocos a costa de perjudicar a la mayoría" y eso es "una discriminación".

Ha recalcado que esta manifestación "no es un ataque a Navarra como algunos dicen" sino que "luchamos por una Navarra inclusiva donde se respete los derechos de todos, cuestión que no hace el Gobierno de Barkos". Asimismo ha remarcado que todos los asistentes a la movilización "somos de aquí" y "por eso queremos un euskera sin banderas, que no divida, que no discrimine y que sirva tan solo para comunicarse, como cualquier otro idioma".

"El euskera forma parte de nuestra cultura pero es hablado por una minoría en Navarra", ha continuado Guelbenzu que ha asegurado que a los convocantes de la movilización "sí nos interesa el euskera, es al Gobierno de Navarra al que no le importan nuestros derechos". Un gobierno "ciego y sordo a lo que siente una mayoría social", ha agregado.

El Gobierno de Navarra "confunde fomentar con imponer". "El euskera lo utilizan para favorecer el acceso, los ascensos e incluso los traslados de los funcionarios, y ahora estas malas prácticas también las pretenden imponer a las empresas privadas mediante la nueva Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, que es una vergüenza", ha criticado.

"Hoy estamos aquí para no permitirlo", ha destacado Guelbenzu que ha llamado a trabajar por "una convivencia desde el respeto a la diversidad ideológica y de otra índole de todos los navarros".

Marcha contra el euskera

Previo a la marcha de hoy, los convocantes han negado que esta marcha sea contra el euskera, y así lo ha asumido también la oposición al Gobierno de Uxue Barkos, que acudirá a la marcha. Así, entrevistada para ETB, María Chivite, secretaria general del PSN-PSOE, ha asegurado entender que el euskera "es una lengua propia, pero coincidimos con UPN y el PP que la política lingüística de este Gobierno es una política de imposición".

En similares términos se ha expresado Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra. "Lo que pretende el Gobierno de la presidenta Barkos es discriminar a los castellanoparlantes", ha lamentado.

Los convocantes de la marcha aseguran que el más claro ejemplo de imposición o discriminación reside en el momento de acceder a la función pública. "Tiene que haber igualdad de oportunidades", ha aseverado José Javier Esparza, actual presidente de UPN, en declaraciones a ETB, "no puede ser que alguien por el hecho de saber euskera en una sociedad que no habla euskera tenga más posibilidades de tener un trabajo para siempre que otro ciudadano que no conoce la lengua”.