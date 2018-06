Política

GOBIERNO en CATALUÑA

Torra insiste a Sánchez en dialogar y avisa de que el Govern 'no se rendirá'

Agencias | Redacción

06/06/2018

El presidente de la Generalitat se ha comprometido a "reparar" el "daño" del 155 durante su comparecido ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura y la composición de su Govern.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado hoy al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que se avenga a "tomar riesgos, dialogar y negociar", si bien ha avisado de que su Ejecutivo "no se rendirá" en el objetivo independentista, al tiempo que se ha comprometido a "reparar" el "daño" del 155.

Torra ha comparecido ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura y la composición de su Govern, y en su discurso ha lanzado una apelación a la negociación con el presidente del Gobierno, aseverando que por su parte "la predisposición al dialogo no fallará nunca".

Pero del mismo modo que ha afirmado que no pretende que "nadie se rinda para dialogar", también ha querido que "quede claro" que la Generalitat y el independentismo "no se rendirán".

"Nosotros seguimos. La democracia no se rinde nunca, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido aquí a rendirnos, no es este el punto de partida para la negociación", ha afirmado.

Torra ha tenido un recuerdo para los soberanistas presos y en el extranjero y ha insistido que su "objetivo vital" es que regresen a casa, para lo que es necesario "asumir riesgos, negociar y dialogar".