EiTB Focus: 'Sánchez lo hará mejor que Rajoy pero no completará el Estatuto'

EITB.EUS

08/06/2018

Así lo creen más de la mitad de los encuestados en el estudio sociológico realizado en Euskadi a principios de esta semana, tras la moción de censura.

Más de la mitad de los vascos creen que el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo hará mejor que su predecesor, Mariano Rajoy, pero que no completará el Estatuto de Gernika. Así lo indica el estudio sociológico EiTB Focus realizado el lunes y el martes de esta semana en Euskadi, justo tras la moción de censura que desalojó a Rajoy de la presidencia española.

Esta edición especial del estudio sociológico que realiza periódicamente Gizaker para EiTB ha tenido como base 450 entrevistas telefónicas hechas entre el 4 y el 5 de junio a mayores de edad residentes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

El 55,7 % de las personas encuestadas creen que Pedro Sánchez lo hará mejor que Mariano Rajoy como presidente del gobierno español, el 28,6 % considera que lo hará igual y el 6,1 % peor.

El 38,1 % de la población considera que el nuevo gobierno del PSOE en España va a durar dos años, hasta agotar la legislatura, el 26,6 % que durará un año y el 19,2 % unos meses. Otro 16,1 % no sabe o no contesta.

A la pregunta ¿Habrá más autogobierno en Euskadi con el PSOE que con el PP? El 44,3 % considera que no, el 38,7 % que sí y el 17 % no sabe o no contesta.

Más de la mitad piensa que Sánchez no cumplirá el estatuto de Gernika de forma completa, el 18,8 % cree que sí y un 27,1 % no sabe o no contesta.

Casi el 50 % está convencido de que el gobierno del PSOE favorecerá el acercamiento de los presos de ETA, prácticamente un 30 % cree que no lo hará y un 20 % no sabe o no contesta.

El cambio de Gobierno en Madrid será positivo para reconducir la situación en Cataluña según el 62,7 % de los vascos, mientras que el 20 % opina que no lo será.

Ficha técnica

450 personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca.

Em=±4,62 %, nivel de confianza del 95 %, p=q=0´5, para datos totales.

Muestra aleatoria estratificada por Territorio Histórico, municipio, sexo y edad.

El 26,9 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 73,1 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.

El trabajo de campo se realizó durante los días 4 y 5 de junio de 2018, mediante entrevista telefónica. La duración media de la encuesta ha sido de 5,30´, siendo la encuesta más corta de 4´ y la más larga de 11´.