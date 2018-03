Bilbao acogerá el 19 de junio los premios a los 50 mejores restaurantes del mundo

La gala de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants, que reconoce anualmente a los 50 mejores restaurantes del mundo, se celebrará el 19 de junio en Bilbao.

Así lo ha dado a conocer hoy en un comunicado la Diputación de Bizkaia, institución que colabora con la organización de este evento gastronómico que reúne cada año en una ciudad del mundo a los mejores restauradores y cocineros del planeta.

La organización de estos premios, considerados el equivalente a los Óscar en el mundo de la alta gastronomía, ha adelantado también que el evento tendrá cinco días de duración, del 16 al 20 de junio, en los que participarán chefs, restauradores, sumilleres, medios de comunicación y líderes de opinión del ámbito de la gastronomía mundial.

El acto central, la gala en la que se anuncia la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, se celebrará el 19 de junio en el Palacio Euskalduna e incluirá una recepción con alfombra roja y una fiesta de celebración posterior a la entrega de premios en el campo de fútbol de San Mamés.

La ceremonia será el colofón de un programa oficial de eventos que comenzará el 17 de junio en el Basque Culinary Center de Donostia-San Sebastián, lugar escogido para celebrar los "#50BestTalks", una serie de conferencias sobre novedades y tendencias culinarias que contará con la participación de algunos de los más destacados cocineros del panorama internacional.

