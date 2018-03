Sociedad

Bonos de Deuda China

Cuatro detenidos en Gipuzkoa por estafa piramidal y blanqueo de capitales

Agencias | Redacción

28/03/2018

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Gipuzkoa por un delito de estafa piramidal y blanqueo de capitales, y ha identificado a 90 perjudicados por sus actividades en zonas limítrofes de este territorio y Bizkaia.

Según ha informado hoy el Ministerio de Interior, el montante aportado por los perjudicados por la estafa oscila entre los tres y los cuatro millones de euros, y esta actividad se desarrolló desde el año 2003 hasta 2013.

La estafa se cometía en la venta de Bonos de Deuda China de 1913 ('The Chinese Goverment Five per cent Reorganisation Gold Loan of 1913'), deuda que no está reconocida por el Gobierno chino.

La Policía descubrió el 'modus operandi' de este grupo criminal tras estudiar diferentes informaciones aportadas por la Agencia Tributaria, la Dirección de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Hacienda Foral de Gipuzkoa sobre facturación.

Los afectados nunca llegaron a ver los bonos

Varias personas se dedicaban a captar compradores de los supuestos bonos entre su círculo cercano, aprovechando la relación de confianza, para que aportasen cantidades de dinero que oscilaban entre los 6.500 y los 90.000 euros, con la promesa de adquirir este tipo de bonos que tendrían una rápida y gran rentabilidad.

Los afectados nunca llegaron a ver los bonos, ni conocieron el nombre del supuesto gestor de los mismos en Estados Unidos, y, cuando los afectados solicitaban explicaciones, se les respondía con distintas excusas con el fin de dilatar el engaño en el tiempo.

El grupo criminal estaría formado por el principal investigado y su exmujer, quienes vendieron bonos entre clientes pertenecientes a su entorno, gestionando directamente una cartera, o bien a través de los otros dos detenidos, que a su vez tenían su propio abanico de clientes, conformando una estructura piramidal.

Han sido identificados hasta 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia (como Soraluze, Eibar, Elgoibar, Ermua y Durango).