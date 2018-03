Sociedad

Más de 60 familias inician el proceso para acoger menores en Bizkaia

31/03/2018

475 niños y niñas viven actualmente en centros tutelados, por lo que la Diputación Foral anima a más vizcaínos a ofrecer "un entorno de afecto y dedicación" a estos menores.

Más de 60 familias han iniciado el proceso de valoración para sumarse a la red acogimiento de menores en Bizkaia en el último año, según una nota de la Diputación de Bizkaia, dentro de la campaña "Cunas Vacías", iniciada hace 12 meses, bajo el lema"¿De verdad que no te cabe una cuna en casa?"

705 personas han llamado solicitando información para ser familia de acogida, de las cuales 250 personas han acudido a alguna de las charlas informativas, y finalmente 62 han iniciado el proceso de valoración y formación para acoger una niña o niño en su hogar. Estos registros suponen los mejores números recabados por una campaña institucional de acogimiento familiar de las 7 que, desde el inicio del Programa foral de Acogimiento Familiar en el año 1997, ha puesto en marcha la Diputación Foral de Bizkaia.

En palabras de la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, "Bizkaia es generosa. Es un territorio solidario, comprometido con las personas, que no mira hacia otro lado". No obstante, Sánchez Robles ha subrayado que la campaña foral "no se marca plazos", por lo que reitera el llamamiento porque siguen haciendo falta muchas familias: "la necesidad es permanente y siguen haciendo falta más personas y más familias dispuestas a acoger”. El teléfono para contactar con el programa de Acogimiento Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia es el 944 470 737.

Una oportunidad para los menores

La Diputación Foral de Bizkaia explica que el acogimiento familiar "ofrece a un niño o a una niña la oportunidad de crecer en un entorno donde pueda encontrar afecto, dedicación y apoyo durante el tiempo que sea necesario, con el objetivo de facilitar el desarrollo e integración de los y las menores de edad en una familia de acogida como si fuera parte de ella".

Actualmente, 318 niñas, niños y adolescentes viven en Bizkaia en familias de acogida: 218 en familia extensa (con abuelos y tíos principalmente) y el resto, un centenar, en familia ajena. En los centros tutelados de la Diputación viven 475 menores, muchos de los cuales podrían estar viviendo en el seno de una familia de acogida. "Acogerles en un hogar, en una familia, significa ofrecer, cuidar, esperar, entender pero sobre todo representa la posibilidad de ayudar a un niño, niña o adolescente que lo necesite", ha explicado la diputada de Acción Social.