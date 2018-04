Sociedad

Dos trabajadores de la planta de TMB de Bilbao dan positivo en fiebre Q

10/04/2018

Hay otro caso por confirmar. La Diputación de Bizkaia descarta que se trate de un brote como el de 2014 que afectó a decenas de empleados y obligó a cerrar la planta.

Dos trabajadores de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de residuos del monte Arraiz, en Bilbao, han dado positivo al primer análisis de fiebre Q, ha informado este martes la Diputación de Bizkaia.

La diputada foral de Medio Ambiente, Elena Unzueta, ha explicado en una rueda de prensa que hay cuatro posibles casos de trabajadores contagiados de fiebre Q en la planta TMB, que en 2014 vivió un brote epidémico por este motivo que afectó a decenas de empleados y obligó a cerrar la planta.

La fiebre Q está causada por la bacteria Coxiella burnetti y afecta a ovejas, cabras, vacas, gatos, pájaros y roedores. Los síntomas son los siguientes: tos seca, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares.

De los cuatro posibles contagios, dos de ellos han dado positivo en el primer análisis y están a la espera del segundo análisis, mientras que otro ha dado negativo en la primera prueba (también se le hará el segundo análisis), y el otro todavía está en la fase inicial de estudio.

Unzueta ha comentado que la empresa que gestiona la planta TMB informó a la Diputación el pasado 28 de marzo del posible contagio de fiebre Q y que el 3 de abril la sociedad foral Garbiker (encargada de gestionar los residuos del territorio) requirió información a la empresa sobre el caso, informe que todavía no ha recibido porque es el instituto vasco de salud laboral, Osalan, el que lleva la investigación.

"No se puede hablar de un brote como el de 2014"

La diputada ha recalcado que "a día de hoy" no hay ningún caso confirmado de contagio porque aún no se tienen los resultados del segundo análisis a los trabajadores sospechosos y que "no se puede hablar de un brote como el de 2014, que afectó a un número importante de trabajadores".

Unzueta ha insistido en que los protocolos de seguridad instaurados en la planta TMB tras el brote de fiebre Q de 2014 son los "más rigurosos y exhaustivos" de Europa y que han pedido a la empresa un informe "detallado" sobre su cumplimiento.

Tras asegurar que la Diputación afronta este caso con "cautela", "precaución" y "mucha tranquilidad", Unzueta ha justificado que la planta siga recibiendo residuos de animales procedentes de zonas rurales porque es la única de Bizkaia de selección residuos de la fracción resto y "en todas las plantas de Europa" hay restos de animales.

"La planta tiene protocolos que se deben seguir con rigurosidad para que no haya ningún contagio y en cualquier planta europea se sorprenden de nuestra rigurosidad", ha añadido.

Unzueta ha considerado que no se puede evitar la llegada de restos animales a la planta porque en Bizkaia hay 15.000 contenedores para fracción resto "y no se puede poner un policía municipal" en cada uno de ellos para controlar que no se depositan restos de animales.