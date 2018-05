Sociedad

El acusado de asfixiar a su pareja en Bilbao declara que se la encontró muerta

agencias | redacción

11/05/2018

El hombre, que en ese momento tenía 49 años, ha asegurado que "ciudaba mucho" de la víctima, Arantza Palacios, que tomaba "muchísimas pastillas" antidepresivas.

El hombre acusado de asfixiar a su pareja, en 2016 en Bilbao, ha declarado que se preocupaba y "cuidaba mucho" de ella, y ha defendido que se la encontró muerta al despertar. "Me la encontré tumbada en el sofá y le dije que se había quedado dormida profundamente viendo la tele. Me empecé a mosquear porque no decía nada", ha declarado.

Este viernes ha dado comienzo el juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, contra el varón que presuntamente asfixió a su pareja el 23 de julio de 2016, en el barrio de San Adrián de Bilbao. En ese momento, el hombre tenía 49 años. Está acusado de un delito de asesinato con alevosía, con agravante de género y parentesco.

Las distintas acusaciones piden penas de entre 20 y 25 años de cárcel.

La defensa ha manifestado que el hombre, "además de ser toxicómano no es una persona normal al padecer limitaciones físicas" que le impiden ser el autor de los hechos, y pide la absolución y, en caso de culpabilidad, que se tenga en cuenta como eximentes su consumo de drogas y alcohol.

Según recoge el auto de señalamiento de la vista oral, sobre la medianoche del 23 de julio de 2016, la víctima se encontraba en estado de semi-inconsciencia en el sofá de la vivienda como consecuencia de la medicación antidepresiva y ansiolítica que tenía prescrita, a lo que se sumó la ingesta de unos zuritos la tarde-noche del día anterior en un bar próximo y la toma de metadona facilitada por su pareja, a petición de aquélla, después de comer.

"Aprovechando el estado de la mujer y movido por el ánimo de acabar con su vida", el acusado asfixió a la mujer, añade el auto.

El acusado, en el momento de los hechos, presentaba un trastorno mixto de la personalidad con rasgos paranoides y antisociales, así como previa lesión neurológica en el lóbulo frontal, dando lugar a una base orgánica para rasgos de personalidad antisociales y comportamientos impulsivos, irreflexivos e irritables, circunstancias que condicionan la visión de la realidad y su voluntad. "Además, tenía un consumo activo de cannabis, ketamina y metadona en un contexto de consumos crónicos, con patrón de dependencia", añade el auto.

Solo ha respondido a su abogado

El acusado solo ha respondido a las preguntas de su defensa. El letrado ha calificado la instrucción y actuación policial de "defectuosa, subjetiva y parcial". A su juicio, existen "dudas más que razonables de que sea el autor de los hechos, y lamenta que "no se hayan valorado posibles alternativas".

Para la defensa, "se ha manipulado la realidad" en la investigación, y los agentes que realizaron las inspecciones cometieron una "clara negligencia". El abogado también ha negado que la relación entre su defendido y la víctima fuera mala, y ha defendido que es posible que "muriera sola".

Según ha declarado el acusado, el día de los hechos, ambos salieron a la calle y estuvieron bebiendo en un bar de la zona. Él bebió entre tres y cuatro cervezas con ginebra, mientras la mujer ingirió cerveza sin alcohol. "Cuando salimos del bar, la vi un poco rara, torpe, iba de costado y la cogí de la cintura", ha añadido.

Tras cenar, él se fue a la cama y "ella se quedó en el sofá viendo la televisión, donde se solía quedar dormida". De este modo, no fue hasta la mañana siguiente cuando, según ha declarado, se encontró el cuerpo. "Me la encontré tumbada y le dije que se había quedado dormida... Me empecé a mosquear porque no decía nada y justo en ese momento apareció su madre”, ha relatado.

"Mientras yo llamaba por teléfono al 112, a su hija y a mis padres, y a pesar de que le dije a su madre que no tocará nada, tal y como había visto en películas, ella cogió una toalla y le limpió la nariz", ha contado.

También ha añadido que él se encontraba en esos momentos "totalmente en shock", y ha subrayado la mala relación que la fallecida tenía con un vecino, quien en una ocasión saltó hasta el balcón de la vivienda.

Sobre la víctima, ha afirmado que tomaba "muchísimas pastillas" antidepresivas que le administraba su hija, así como metadona. "Era politoxicómana sin término medio, a tope", ha dicho.

El juicio se reanudará en la jornada del lunes con la declaración de los testigos, entre los que están la hija y madre de la víctima.

