El abogado de la víctima confirma que recurrirán la sentencia

28/04/2018

La acusación particular ha confirmado hoy que también presentará recurso contra la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de "La Manada" a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual.



"Recurriremos, por supuesto", ha dicho Miguel Ángel Morán, el abogado madrileño que representa a la víctima junto al pamplonés Carlos Bacaicoa.



Con esta decisión se confirma que todas las partes presentes en el caso recurrirán finalmente a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.



Fiscalía, acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra pedirán que los hechos ocurridos en la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de Pamplona sean calificados como agresión sexual ya que la propia sentencia admite probado el "sometimiento" de la joven.



Por su parte, las defensas de los cinco procesados reclamarán para sus clientes la absolución, para lo que se sienten respaldados por el voto particular que en ese mismo sentido emitió uno de los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.