Sociedad

Violencia machista

El juez envía a prisión al fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo por abusos sexuales

AGENCIAS | REDACCIÓN

04/05/2018

Está acusado de abusos a al menos ocho modelos, además de otros delitos como estafa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián ha decretado el ingreso en prisión del fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, que se encuentra investigado por presuntos abusos a modelos, estafa y distintos delitos contra la libertad sexual, entre otros.



El magistrado ha aceptado así los argumentos de la acusación particular -que ejerce el abogado Mario Díez en representación de ocho víctimas- y de la Fiscalía de Gipuzkoa, que se ha adherido a la solicitud de ingreso en prisión formulada por el letrado por presunta "reiteración delictiva" y "daños a los bienes jurídicos de las víctimas" después de que, al parecer, el investigado no haya retirado de Internet distintas imágenes de las afectadas que seguirían "circulando" por la red.



Esta es la décima petición de ingreso en prisión realizada contra el fotógrafo, quien en las nueve oportunidades anteriores había continuado en libertad por decisión tanto de la Audiencia de Gipuzkoa como de la magistrada Ana Isabel Pérez Asenjo, encargada de instruir el caso hasta hace pocas fechas pero que se inhibió recientemente después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitiera parcialmente una querella en su contra presentada por el letrado de la acusación particular.



Esta querella respondía a la supuesta "falta de actuación" de la jueza en un requerimiento que ella misma realizó al fotógrafo para que retirara de internet las imágenes de las mujeres "perjudicadas en este procedimiento".



El abogado de la acusación particular, quien ha anunciado que la próxima semana presentará ocho nuevas querellas contra el fotógrafo en representación de otras tantas mujeres, ha expresado su "satisfacción" por el resultado del "trámite".

Investigado desde 2013

Los juzgados donostiarras mantienen abierta desde el año 2013 una investigación penal contra Cabezudo por presuntos delitos contra la libertad sexual y la intimidad, violación, abuso sexual, estafa, delitos contra el honor, injurias, descubrimiento de secretos, amenazas y asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos.



Según informó recientemente el TSJPV en una nota de prensa, hasta el momento se han practicado en esta causa "un importante número de diligencias de instrucción", entre ellas diez declaraciones del fotógrafo investigado y dos del otro querellado en la causa, que según señalaron en su momento a Efe fuentes del caso, es un técnico informático.



Asimismo, se han tomado declaraciones a una veintena de testigos, algunas a través de exhortos y videoconferencias, once testimonios de perjudicadas y dos declaraciones periciales.



Se han aportado también tres dictámenes periciales de parte, y "solicitado y realizado once informes periciales de diversa complejidad por parte de la Ertzaintza y Policía Nacional".



Hasta el momento, el fotógrafo se encontraba en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecencias los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte, si bien había depositado 400.000 euros en avales para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa.