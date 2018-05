Sociedad

Concentraciones

Cientos de mujeres piden más dotación presupuestaria contra la violencia machista

Agencias

16/05/2018

Las concentraciones se han repetido en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria y en muchas ciudades del Estado.

Cientos de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado esta tarde en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria para reclamar al Gobierno español una mayor dotación presupuestaria para combatir la violencia machista.

Cerca de 300 organizaciones feministas han convocado hoy manifestaciones en más de 70 ciudades del Estado para exigir al Gobierno español que cumpla con sus compromisos y financie el pacto de Estado contra la Violencia de Género con los 200 millones que prometió.

En Bilbao, cerca de medio centenar de personas se ha concentrado frente al Palacio de Justicia de la capital vizcaína.

La Asociación Feminista Gafas Moradas, organizadora del acto en Bilbao junto a la plataforma 7M, ha denunciado "la falta de coherencia" del Gobierno central y ha expresado que no se creen que el Ejecutivo esté implicado en la lucha contra la violencia machista.

En Donostia-San Sebastián, cerca de medio centenar de personas se ha congregado en el Boulevard tras una pancarta en la que figuraba el lema: "Compromiso = Presupuesto. Contra las Violencias Machistas".

Entre las reunidas, que han coreado lemas como "No falta dinero, falta voluntad", se encontraban las ediles donostiarras Duñike Arrizabalaga (PSE/EE) y Amaia Marín (Irabazi), además de la coordinadora de Ezker Anitza-IU de Gipuzkoa, Arantza González, y la juntera socialista Susana García Chueca.

Varias de las reunidas portaban carteles en los que se leían frases como "Vuestros recortes nos matan" y "Alerta feminista". En el evento ha participado también la vicepresidenta del Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Arantxa Campos.

En Vitoria-Gasteiz, varias decenas de personas han secundado la concentración convocada por el movimiento feminista en la Plaza de la Virgen Blanca para exigir una mayor dotación económica para la lucha contra la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado.

Los concentrados se han colocado tras una pancarta en la que se leía en euskera "Viva la lucha de las mujeres" y han coreado consignas como "Sin dinero no hay atención", "Sin presupuestos no hay prevención", "Justas, imparables contra el machismo despreciable", "No falta dinero falta voluntad" y "Hay para defensa y no para igualdad", entre otras.

La avenida de Carlos III de Pamplona, en las proximidades de la delegación del Gobierno en Navarra, ha sido el escenario elegido para esta movilización a nivel nacional que en el caso de la Comunidad Foral está convocada por las asociaciones COMFIN, Foro MIRaN, Andrea/Lunes Lilas, Colectivo Urbanas, Amilips y Médicos del Mundo Navarra.

Representantes de diferentes formaciones políticas como el PSN o Podemos, entre ellas la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, han participado en el acto, encabezado por una pancarta en la que se leía "Contra la violencia machista compromiso = a presupuesto".

Alrededor de un centenar de personas se han sumado a la protesta en la que se han exhibido carteles en lemas como "Rajoy trolero nos quitas el dinero", "menos lacitos, más euritos", "no falta dinero, falta voluntad", "no estamos todas, faltan las asesinadas", "juntas somos imparables", "pacto de Estado = estafa", "ni una menos" o "900 asesinadas".

Gritos similares se han escuchado en la concentración en la que también ha habido referencias al caso de 'La Manada' con mensajes como "no es abuso, es violación", "no más violencia machista" o "yo si te creo".