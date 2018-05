Sociedad

FIESTA SORTZEN 2018

Sortzen celebra su fiesta reivindicando la oficialidad del euskera en toda Navarra

EITB.EUS

20/05/2018

La asociación a favor de la escuela pública en euskera celebra la fiesta en Pamplona. Maria Solana ha dicho que trabajan para que la escuela pública en euskera "tenga su sitio" también en Navarra.

En Pamplona-Iruña, Sortzen, la asociación a favor de la nueva escuela pública en euskera en Navarra, celebra desde las 10:00 horas la Fiesta de Sortzen en el parque Antoniutti, bajo el lema "EgunOn". Con sol y previsión de buen tiempo, los que se acerquen podrán disfrutar de una programación repleta de actividades: bertsos, bailes, actuaciones circenses y musicales, feria artesana, degustación de alimentos, hinchables y juegos variados para los niños etc.

A las 10:00 horas ha arrancado la fiesta en la Plaza del Ayuntamiento con una kalejira que ha partido bajo la premisa "Euskara oficial en toda Navarra" tras varios 'joaldunes' hasta el parque Antoniutti. ” Allí en el centro de la ciudad se celebrarán las principales actividades de la jornada por segundo año consecutivo, tras cuatro años en los que se obligó a trasladar la iniciativa fuera de la ciudad.

En el acto inaugural han estado, entre otros, la presidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos, la portavoz Maria Solana, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz y el concejal de EHBildu en el Ayuntamiento de Pamplona Aritz Romeo. Maria Solana ha criticado duramente la manifestación "contra la imposición del euskera" que se ha convocado para el 2 de abril. La portavoz del Gobierno navarro ha manifestado que la convocatoria y los argumentos de los convocantes "no reflejan la realidad de Navarra": "Que me muestren un solo ejemplo de discriminación por no saber euskera".

Sobre la fiesta de hoy, Solana ha afirmado que la apuesta del Gobierno es que la escuela pública en euskera "tenga su sitio" también en Navarra.

El Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento para bicicletas en el parque Antoniutti, medida con la que pretenden fomentar el acceso a grandes eventos públicos de la ciudad mediante modos de transporte sostenibles.

El llamamiento de los organizadores

En la presentación de la fiesta, los organizadores explicaron que el lema de este año , "EgunOn" tenía un claro tinte reivindicativo: "EgunOn!, como forma de visibilizar la importancia de empezar el día en euskera, o como manera de hacer ver que toda la persona que quiera, puede decir su primera palabra del día en euskera. Euskarakilo, el "barraskilo" (caracol) que tiene como sueño la escuela de las alumnas euskaldunes plurilingües, se le une a Ikaskilo, el caracol que sueña con la Escuela Comunitaria del Buen Vivir, es decir, al protagonista de la Fiesta del año pasado.

"Estamos viviendo momentos donde se están dando pasos hacia el respeto de los Derechos Lingüísticos de la ciudadanía, tanto hacia la oficialidad del euskera en todos los territorios del Pueblo del Euskera, como al desarrollo del modelo D por encima de zonas discriminadas. En el horizonte el derecho a poder vivir en euskera sin trabas, mirando al futuro con nuevos retos: la superación de la sopa de letras en los modelos educativos, por medio de un modelo educativo que asegure el conocimiento del euskera, como idioma de convivencia y de inclusión social. Este "EgunOn" es en modo reivindicación" explicaron entonces.